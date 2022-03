La víctima del presunto descuartizador de Cartagena pensó en denunciarlo pero no lo hizo, según su hermana

MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La mujer que fue presuntamente asesinada y descuartizada por su novio en Cartagena (Murcia) pensó en denunciarlo por malos tratos ante la Policía aunque nunca llegó a hacerlo, según ha relatado una de las hermanas de ella en la tercera sesión del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial.

La hermana de la víctima ha declarado que la animó a denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, después de que ella le comentara en varias ocasiones que sufría maltrato "físico y psíquico" por parte de él.

"Me decía que la trataba mal, que quería denunciarlo, y yo le decía de acompañarla para presentar la denuncia. Luego ella me decía que sí, que lo había denunciado, pero yo nunca me lo creí", ha señalado la mujer, que era, de los seis hermanos de la víctima, la que tenía más confianza con ella.

Sin embargo, "al día siguiente me llamaba y me decía que estaba muy feliz, que lo quería mucho, que era muy buena persona", y todo porque "él estaba delante", ha agregado la mujer.

TESTIMONIO DE LA EXESPOSA

La exmujer del presunto homicida también ha respondido a las cuestiones formuladas por la Fiscalía y los abogados de la defensa y la acusación. Preguntada sobre si sufrió maltrato durante su etapa de casados, ha asegurado que sí, y que fue de forma continuada a lo largo de los años que duró la relación marital.

Así, ha relatado que en uno de los episodios de violencia su padre le pidió que escondiera los cuchillos de la casa por miedo a que el acusado pudiera usarlos en su contra. En otra ocasión, según ha desvelado la mujer, su hija mayor le confesó que el hombre cogió del cuello a una de sus hermanas.

Otro de los momentos más dolorosos que vivió en su matrimonio fue cuando una de sus hijas le dijo que su marido --y padre de la joven-- había intentado abusar de una de ellas mientras la madre estaba de viaje.

MÁS DECLARACIONES

Durante la sesión también han declarado otros dos hermanos de la víctima y uno de sus hijos, quien ha asegurado que, tras iniciar su madre la relación con el acusado, la relación con ella "se redujo" porque él "no le dejaba tener contacto".

Igualmente, han comparecido un agente que participó en el operativo policial y el responsable de la planta de residuos de Cartagena, donde, según se desprende del relato del acusado, tuvieron que ir a parar los restos de la víctima tras arrojarlos él mismo a dos contenedores.

Asimismo, ha ofrecido su versión una vecina de la pareja, quien ha sostenido que nunca escuchó gritos durante los dos años y medio que vivieron en la casa de al lado. La mujer ha señalado, no obstante, que sí oyó peleas entre el acusado y su exesposa cuando estos convivían en la misma casa años atrás.

Cabe recordar que al acusado se le atribuyen los delitos de homicidio y profanación de cadáver, por los que el Ministerio Fiscal solicita una pena de 15 años y cinco meses, respectivamente, además de indemnizaciones que suman 231.000 euros para los tres hijos de la víctima y sus seis hermanos.

En la primera sesión del juicio, el presunto homicida negó que la matara, aunque sí confesó que la había descuartizado tras verla muerta sobre una de las camas de la vivienda en la que ambos convivían.