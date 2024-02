Víctimas critican que el BNG tenga a Pernando Barrena de asesor: "Víctimas humilladas y terroristas en escaños"

La AVT recuerda sus vínculos con ETA y DyJ critica a Sánchez por su estrategia en Galicia a favor de la formación nacionalista

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que el BNG tenga como asesor de una eurodiputada a Pernando Barrena, propuesto por Bildu como cabeza de lista para las europeas y que "reconoció en 2016 su vinculación con ETA para evitar entrar en prisión y asumiendo una inhabilitación de un año y ocho meses". "Víctimas humilladas y terroristas en los escaños", ha censurado.

A través de un comunicado, la AVT lamenta que la situación no es "nada nueva", recordando que Barrena ha sido en esta legislatura eurodiputado de EH Bildu, que se presentó a las últimas elecciones europeas en coalición con el BNG y se ha repartido el escaño con la gallega Ana Miranda, para la que ahora trabaja como asesor, según explica.

En otro comunicado, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) también ha censurado que Bildu "siga ensalzando a un miembro de ETA en el Parlamento Europeo gracias al BNG". En este sentido, indican que la formación gallega, a la que señalan por ser "herederos también de una organización terrorista", lo que hace es "volver a poner en evidencia la defensa de sus líderes por la lucha armada.

DyJ ha criticado los "tejemanejes" entre BNG, Bildu y ERC para que Barrena encabece la lista para las elecciones europeas, extendiendo sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por apoyarse en estas formaciones y, según esta asociación que preside Daniel Portero, "apoyar en Galicia al BNG incluso por encima de sus propios intereses electorales".

DETENIDO EN NUMEROSAS OCASIONES

La AVT menciona que Barrena ha sido detenido en numerosas ocasiones y procesado en varios sumarios contra ETA, llegando a ser investigado por "108 delitos". Y añade que salió en libertad bajo fianza, pero que en 2008 fue arrestado de nuevo acusado de integración en organización terrorista.

En este sentido, la asociación precisa que Barrena estuvo dos años en prisión preventiva, de la que salió bajo fianza de 500.000 euros, y destaca que durante una de sus detenciones, los agentes descubrieron que tenía en su casa un cuadro enmarcado con el anagrama de ETA.

"Desde el momento que se ha ido blanqueando políticamente a Bildu, toda esta serie de personajes han ido volviendo a las instituciones paulatinamente llegando a ser socios de Gobierno. Y esto para las víctimas del terrorismo es muy humillantes y doloroso. Mucho", denuncia.

CON LAS VÍCTIMAS O CON LOS TERRORISTAS

La AVT advierte que es "muy peligroso" que las nuevas generaciones piensen que esta es la nueva izquierda, porque "Bildu no es un partido progresista ni es un partido que tenga una agenda social, es el partido heredero del brazo institucional de ETA que a día de hoy sigue defendiendo que algunos asesinatos de ETA estuvieron justificados".

Reclama que con asesinos y quienes les jalean no debería existir ningún tipo de alianza o diálogo, porque "el asesinato, la extorsión y la vulneración de los derechos humanos no son formas de hacer política y no deben ser socialmente aceptadas".

Para la AVT, o se está con las víctimas o se está con los terroristas. Y a su juicio, el BNG evidencia desde hace mucho tiempo que está del lado de los terroristas, "a los que quieren fuera de las cárceles y bien cerca de ellos asesorándoles apoyándose en su trayectoria delictiva", en alusión a Barrena y también al apoyo que la eurodiputada del BNG mostró a una marcha que se celebró el pasado 13 de enero en Bilbao en apoyo de los presos de ETA.

Desde la asociación que preside Maite Araluce critican que España vive una "deriva absolutamente trágica", señalando que mientras que se ningunea cada vez más a las víctimas, "los terroristas nos dan lecciones desde sus escaños".

Barrena ha sido propuesto por Bildu como cabeza de lista para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Es miembro de la Mesa Política de la coalición abertzale y en el pasado fue integrante de la dirección de Batasuna y parlamentario navarro de Euskal Herritarrok.

En 2016 fue uno de los 35 miembros de Batasuna que alcanzó un pacto con la Fiscalía para asumir una condena de dos años por pertenencia a organización terrorista, tras haber reconocido haber sido "instrumentalizados" por parte de ETA.