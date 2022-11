Víctimas de 'okupas' denuncian en unas jornadas de Vox "indefensión" y "desprotección" por parte de las instituciones

Ortega Smith garantiza "tolerancia cero" con la 'okupación' si Vox gobierna y carga contra Almeida en Madrid

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Víctimas de 'okupas' han denunciado este viernes en unas jornadas organizadas por Vox en el Congreso estar "indefensas" y "desprotegidas" por parte de las instituciones para poder recuperar sus viviendas ágilmente.

El partido liderado por Santiago Abascal ha reunido en el Congreso a víctimas de 'okupas', expertos en la materia, responsables políticos e incluso un miembro de la Policía Nacional para denunciar un problema que a su juicio "se extiende como una mancha de aceite" por toda España.

Una de las participantes ha sido Katia, quien reside junto a su hijo menor de edad en un inmueble propiedad del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, en el barrio de Ensanche de Vallecas, y ha denunciado la situación que sufre después de que varias de las viviendas vecinas hayan sido 'okupadas'.

"Suciedad, delincuencia, peligro, miedo, amenazas, drogas...", ha relatado emocionada sobre una situación que le hace vivir entre "enfrentamientos constantes", según ha asegurado.

María Luisa, por su parte, es propietaria de un piso en Carabanchel que durante 30 meses estuvo 'okupado' por una inquilina que se negaba a desalojar la vivienda. "Parece que tener una vivienda en este país es ser rica", ha denunciado indignada entre críticas al Gobierno y la legislación vigente.

"Los inquiocupas en este país tienen un sueldo Nescafé a costa de los demás, trabajan en negro, les dan paguitas, les dan soluciones habitacionales que no quieren --ha censurado entre aplausos de los asistentes--. Yo quiero la ley del 'no es no', que no me ocupen mi casa, que no tomen por tonta y que me den mis puñeteros derechos".

También Nuria la Torre, concejal de Vox, ha creado una plataforma 'antiokupa' en Torrejón de Velasco después de que entraran ilegalmente en varias viviendas de su edificio y haber viviendo "un calvario" por denunciarlo públicamente, con daños a su vehículo, insultos y amenazas.

EL PROPIETARIO, UN "MALDITO CAPITALISTA"

"No os resignéis, las cosas pueden cambiar y van a cambiar, solo hace falta no dar un solo paso atrás", ha pedido el portavoz de Justicia de Vox en el Congreso y candidato a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith.

Ortega Smith ha arremetido contra el Gobierno por presentar al 'okupante' como "vulnerable" y al propietario como "un maldito capitalista" y "burgués que no tiene derecho a proteger su vivienda". Pero también ha cargado contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a quien ha acusado de no cumplir el pacto de investidura que selló con Vox en materia de 'okupación'.

"Tolerancia cero contra la 'okupación'", ha proclamado explicando que la estrategia de Vox consisten en "defender a las víctimas" y convertir este asunto en una cuestión de "ley y orden".