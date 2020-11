Las víctimas piden condenar por asesinato terrorista a dos de los acusados por los atentados de Cataluña

La Fiscalía ha excluido este delito de su escrito de acusación por considerar que no participaron directamente

Las víctimas de los atentados cometidos el 17 de agosto de 2017 en Cataluña han pedido condenar también por asesinato terrorista a dos de los tres acusados por estos hechos, en contra del criterio de la Fiscalía, en el marco del juicio que comienza este martes en la Audiencia Nacional por estos hechos, que dejaron un saldo de 16 fallecidos y cientos de heridos.

"Es un juicio un poco peculiar porque la mayoría de los miembros de la célula fallecieron en su momento, entonces solo se va a juzgar a dos personas y un colaborador", ha dicho el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Antonio Guerrero, en declaraciones a la prensa a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

Guerrero ha explicado que "una de las cuestiones principales en este juicio es determinar si a los dos se les puede condenar por delito de asesinato terrorista y tentativa de asesinato terrorista".

Para la AVT, "estos dos miembros estaban concertados con el resto de los miembros de la célula, había un plan criminal entre todos ellos". "Consecuentemente, estas dos personas tenían un dominio funcional del hecho y coadyuvaron para la realización del plan criminal, independientemente de que fuera distinto al que se llevara a cabo como consecuencia de la explosión de Alcanar", ha afirmado.

En la misma línea se ha expresado el abogado de la Asociación 11-M Antonio Antonio García, que representa a 74 víctimas. "Creemos que al menos dos de los acusados son responsables y deben responder por los delitos de asesinato, aparte del resto de los delitos, en los que coincidimos con el resto de las acusaciones", ha señalado, aseverando que "hay base suficiente" para condenarles por estos cargos.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La AVT solicita la pena de prisión permanente revisable por los delitos de asesinatos terroristas y 25 años de cárcel para el otro acusado por los delitos de colaboración y tenencia de explosivos. "Nosotros hemos pedido las máximas penas", ha apostillado el representante legal de la Asociación 11-M.

El abogado de acusaciones particulares internacionales y de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), Ignacio Fuster Fabra, ha confirmado igualmente que piden la prisión permanente revisable para los acusados porque entienden que forman parte de "una organización criminal que ha tenido un 'plan b' que se materializó en Cambrils y en las Ramblas".

Es la primera vez que una acusación solicita la prisión permanente revisable en la Audiencia Nacional, ya que desde que se reformó el Código Penal en 2015 no se han producido casos que lo ameriten, salvo este.

La petición de penas que hacen las asociaciones de víctimas contrasta con la de la Fiscalía, que solicita para Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza entre 8 y 41 años de cárcel por delitos que no incluyen el de asesinato terrorista. El Ministerio Público considera que los acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos.

Los seis supuestos autores, tanto del atropello masivo en la Rambla de Barcelona como en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils, murieron abatidos por agentes de los Mossos d'Esquadra la misma noche o en días posteriores.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Por su parte el abogado de la familia de una de las víctimas que falleció en la Rambla --el niño de 3 años Xavi Martínez-- Jaume Alonso Cuevillas ha señalado que su intención es que el Estado rinda cuentas "porque no se reguló la venta de precursores de explosivos" cuando había normativa europea que se debía haber aplicado desde 2014.

"Los explosivos de Alcanar pretendían volar la Sagrada Familia y el Nou Camp, y son los que se usaron en los atentados de Bruselas o París, el llamado 'madre de satán'", ha recordado, para luego añadir que la normativa europea obligaba a los estados miembro a controlar de forma efectiva la venta de precursores.

Así, ha incidido en que en las cuestiones previas del juicio pedirán la declaración del que fuera secretario de Estado de Seguridad en 2017, José Antonio Nieto, porque "el Estado debe rendir cuentas". Asimismo, ha indicado que con buscarán que se determine con certeza "si el imán de Ripoll está muerto o no" dado que entienden que las pruebas biológicas practicadas por la policía científica de Casablanca "no soportan los estándares".

De igual modo, ha incidido en que su objetivo principal en el juicio no será "tener una reparación económica" sino intentar saber la verdad, "derecho que asiste a todas las víctimas, que incluye la reparación moral y esto comporta también el derecho a saber la verdad". Y denuncia que quedan muchos interrogantes, que la instrucción no ha profundizado, como por ejemplo "las relaciones que están documentadas entre el CNI y el imán.

"Consta que cuando cumplía condena por tráfico de drogas recibía visitas de agentes de los servicios secretos en la prisión de Castellón. Consta además que de forma inusitada su expulsión fue revocada sin la oposición de la Abogacía del Estado, hecho insólito en derecho de extranjería cuando la condena se trata de tráfico de drogas", ha subrayado.

Interrogado sobre el planteamiento acerca de la responsabilidad del Estado y los restos mortales del imán de Ripoll que ha hecho Cuevillas, el abogado de la Asociación 11-M ha rehusado pronunciarse, subrayando que "lo importante es que las víctimas estén unidas, bien defendidas y bien representadas" para que se consiga "una sentencia justa que repare el daño producido".