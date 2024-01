Víctimas del terrorismo censuran el "cinismo" de Otegi: "No hubo lawfare y ETA fue la única responsable de matar"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha censurado el "cinismo" y "catadura moral" del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tras sostener que el 'caso Bateragune' forma parte del 'lawfare' (guerra judicial) contra el independentismo vasco y del intento del Estado de impedir que "la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país".

Fuentes de la AVT han replicado a esta declaración de Otegi para censurar una vez más su "catadura moral". "La única responsable de que ETA siguiera asesinando fue de ETA y de su formación política, que actuaba como su brazo institucional tal y como declararon los tribunales".

También han negado que sea víctima del 'lawfare', el término que usa Junts para criticar la persecución contra el independentismo catalán y que Otegi hizo suyo en una rueda de prensa para hablar de "guerra sucia", después de que el Tribunal Constitucional les haya amparado y haya rechazado la repetición del juicio al que fueron sometidos porque vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos.

"Si algo demuestra este caso es precisamente todo lo contrario a la existencia de 'lawfare", le ha replicado la AVT, que recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no dijo que el tribunal que lo condenó fuera parcial, "se dice que no pareció imparcial, que no es lo mismo".

"El cauce procesal correcto para reparar esa vulneración era repetir el juicio", añade la AVT, que aprovecha esto para retar a Otegi: "Si él tiene tan claro que no hizo nada malo y que la Audiencia Nacional le condenó erróneamente, ¿por qué no ha querido que se repitiera el juicio?" "Es una muestra más de su cinismo", ha terciado la asociación de víctimas.

COVITE CENSURA LA "MALDAD Y MENTIRAS" DE OTEGI

Covite también ha contestado con dureza a las palabras de Otegi culpando al Estado de que ETA asesinara. "Los únicos que buscabais que ETA no desapareciera sois vosotros", ha replicado la asociación que preside Consuelo Ordóñez, interpelando directamente al coordinador general de EH Bildu.

"El TC lo único que ha señalado es que no hay que repetir el juicio, pero no ha enmendado el fondo de la sentencia del Supremo por el caso Bateragune. Basta ya de maldad, mentiras y cinismo", ha exigido Covite.