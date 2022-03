Víctor García Martín de Unicorn Content se incorpora a la directiva de la Academia de Televisión

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El director creativo en Unicorn Content, Víctor García Martín, se ha sumado como vocal a la Junta Directiva de la Academia de Televisión que preside la periodista María Casado.

Según ha informado este miércoles la institución, con la incorporación del académico "se refuerza un equipo de voluntad innovadora y trasformadora entre cuyos objetivos están la apertura de la Academia de Televisión a los profesionales, conseguir una mayor proyección en la sociedad y convertirla en una referencia de la diversidad audiovisual en España".

Para García, este reto supone "una apuesta por contribuir al desarrollo del medio de comunicación más accesible del mundo, justo en el momento de la historia en el que más opciones tiene para seguir creciendo y renovarse".

La Junta Directiva que lidera María Casado está formada por Fernando Navarrete, Paco Moreno, Beatriz Maesso, Pepe Quílez, Pedro Olloqui, Rafael Galán, Joana Carrión, Juan Ramón Gonzalo, Valentín Carrera, Macarena Rey, Jesús Lozano, Pilar Socorro, Jacinto García Alonso, Pepa Sánchez Biezma, Tacho de la Calle, Pilar Vergara, Jota Abril, Rosa Díez, Tomás Molina, María José Peláez, Paco Díaz Ujados, Begoña Puig y Francisco Amescua.

Al frente de la estrategia, el desarrollo y la producción ejecutiva de formatos en la productora Unicorn Content desde su fundación en 2018, Víctor García Martín ha sido también director creativo y de Internacional en Cuarzo Banijay Group y director de Nuevos Proyectos en Big Bang Media.

Como productor ejecutivo ha estado al frente de proyectos como Dolores (HBO Max), El Principito es Omar Montes, De la vida al plato (Prime Video) 120 Minutos (Telemadrid), Yo fui un Narco (DMAX), España mira a La Meca (Telecinco) o Cuatro al día (Cuatro), entre otros. Ha sido también responsable de la adaptación de numerosos formatos internacionales como Fantastic Duo (La 1), Facing the classroom (Telemadrid), Married at first sight (Antena 3) o Lingo (Canal Sur).

MBA en Empresas de Televisión por la Universidad de Salamanca y Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha impartido clases como profesor en el Máster de Producción Xornalística e Audiovisual de la Universidad de La Coruña, el Máster Profesional en Televisión de la Universidad San Pablo CEU o en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat Internacional de Catalunya.

Además, la institución ha destacado que García ha desarrollado diferentes roles en otras empresas de comunicación como Radio Televisión de Castilla y León, Mediaset o Canal+.