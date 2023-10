Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, pregoneros de las fiestas de Grazalema

MADRID, 7 (CHANCE)

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote vivieron este viernes un momento de lo más especial, el matrimonio fue el encargado de dar el pregón de las fiestas de Grazalema. Vestidos de época, ambos contaron la historia de Tempranillo -interpretando los personajes de Tempranillo y María Jerónima- y se metieron a todo el público en el bolsillo por su original forma de dirigirse a ellos.

En su aparición, agradecían a todos los ciudadanos el estar allí y, minutos más tarde, Vanesa Beltrán, diputada de cultura, les entregaba un obsequio: "Muchas gracias a todos, ha sido un placer revivir ese momento del siglo XIX y yo espero que os haya encantado. La verdad que hemos ensayado mucho en casa y nuestros tres hijos han sido partícipes del ensayo".

El matrimonio atendió a las cámaras de Europa Press y nos confesaba que ha sido un momento de lo más "emocionante porque parecía 1932 a mí me ha encantado, de verdad, contando las historias su vida, de María Jerónima" y, sin más dilaciones, entraban a comentar las últimas noticias sobre su familia.

En primer lugar, desmentían que María José Campanario le haya puesto condiciones a Jesulín de Ubrique para que deje de tener un papel tan mediático y que no apueste por nuevos proyectos televisivos, tal y como se ha comentado: "¿qué condiciones le va a poner?".

Beatriz dejaba claro que no tiene ni idea de eso, pero que "lo dudo" porque "ella está encantada de que esté participando y no sé si han hablado o no, no sé las cuestiones de familia, de pareja internas, pero ellos están encantados, qué condiciones, si le sale otro reality pues le sale otro reality".

Por otra parte, Víctor, bromeaba con que su hermano no se deja aconsejar por él como experto en realities: "La verdad, consejos, no, como que es un hermano mayor, los mayores como que no aceptan consejos, más bien los dan, pero bueno, creo que lleva dentro lo que básicamente es lo necesario para un reality, lleva esa especia que solemos tener y de intentar llegar a la final, yo creo que lleva buen camino".