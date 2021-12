Víctor Janeiro nos desvela qué le ha parecido el embarazo de María José Campanario

MADRID, 8 (CHANCE)

Este miércoles conocíamos la noticia del embarazo de María José Campanario a través de la exclusiva de la revista ¡HOLA! y lo cierto es que nos quedamos muy sorprendidos porque no esperábamos que el matrimonio quisiera tener otro hijo, pero lo cierto es que están de lo más ilusionados posible.

Europa Press Reportajes ha conseguido las primeras declaraciones de Víctor Janeiro al respecto, que de lo más bromista, aseguraba que no le sorprende que su hermano Jesús y María José Campanario esperen un hijo: "A mí ya no me sorprende nada, estoy curado de espanto".

El torero sacaba su sentido del humor e invitaba a la periodista a tomar un café sin explicar cómo se encuentra tras la noticia: "Entra para adentro que te van a invitar a un café y te lo cuentan dentro. Ahí está mi hermano, entra". Y es que ya sabemos que a pesar de la sombra que siempre ha habido en su familia, la relación entre hermanos es buena.

En cuanto a cómo se enteró, Víctor bromea de nuevo: "A mí me lo ha dicho mi vecino. Mi vecino me lo ha dicho a mí, sí. Pregúntale a tu amiga". El hermano de Jesulín afirma que "Yo no tengo que estar contento ni nada" y que estaría feliz "si me toca la lotería". Sin ganas de dar detalles al respecto, el marido de Beatriz Trapote no nos ha confesado nada más.