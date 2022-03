Victoria Federica no aclara si ha hablado con Don Juan Carlos I tras sus últimas informaciones

MADRID, 25 (CHANCE)

Victoria Federica está de más actualidad que nunca desde que ha protagonizado la portada de la revista ELLE, con un amplio reportaje con entrevista incluida que podemos leer en sus páginas. Lo cierto es que la joven se ha mostrado más sincera que nunca y hemos podido conocer más la faceta personal de la que se ha convertido en la primera royal de nuestro país con una exposición en los medios y redes sociales bestial.

Lo cierto es que el periodo en el que Victoria ha empezado su carrera como influencer ha sido bastante complicado, ya que han sido muchas las informaciones polémicas que se han publicado sobre su abuelo, Don Juan Carlos I y eso, en algunas ocasiones le han eclipsado el momento.

Hoy nos hemos encontrado a la joven y se mostraba ante las cámaras de la prensa risueña, eso sí no nos aclaraba cómo está viviendo que le hayan quitado la inmunidad a su abuelo la justicia británica: "No tengo nada que decir, de verdad".

Eso sí, parece que ha dejado a un lado esa seriedad que tanto se ha comentado y se ha mostrado más cercana con los medios de comunicación... tanto es así que nos ha dejado claro que no quería hablar de si se ha puesto en contacto con el emérito tras saltar la noticia que apunta que en Reino Unido podría ser juzgado ante la demanda de Corinna Larsen: "Oye, ya, por fa en serio, no voy a decir nada". La joven paseaba junto a una amiga y se reía ante la insistencia de la prensa: "Si me queréis acompañar hasta casa, pues bueno".