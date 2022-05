Victoria Federica afirma que está "muy bien" tras su ruptura

MADRID, 29 (CHANCE)

Victoria Federica se ha dejado ver estos días en la plaza de toros de Las Ventas y este sábado que toreaba su expareja y amigo, Gonzalo Caballero, no iba a ser menos. La hija de la Infanta Elena acudió con amigas, pero en el interior de la plaza pudimos verla sentada al lado de Santiago Moyano, el joven con el que se la relaciona últimamente.

A la salida de los toros pudimos hablar con Victoria y lo cierto es que se mostró de lo más amable con la prensa... una imagen que cuesta conseguir ya que siempre se ha mostrado muy celosa de su vida privada y además, ha tenido varios enfrentamientos con las cámaras de los medios de comunicación.

Victoria Federica nos asegura encontrarse muy bien a pesar de haber roto su relación con Jorge Bárcenas hace apenas una semana: "muy bien, muy bien". Una amiga suya asegura que tanto Miguel como Santiago, los dos chicos con los que se la relacionan en estas últimas semanas, son solamente amigos: "es lo que tiene tener amigos, ¿no?".

La hija de la Infanta Elena y Jaime De Marichalar prefiere no desvelar cómo ha vivido la última corrida de toros de Gonzalo Caballero después de la cogida que sufría: "no voy a contestar a nada"... pero se mostraba sonriente con la prensa y sobre todo, graciosa al decirle que estaba morena: "No, rayos no, que son malos".