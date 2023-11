Victoria Federica, cada vez más cómoda ante las cámaras, se da un baño de masas con sus fans: "Estoy muy contenta"

MADRID, 16 (CHANCE)

Lo tenía complicado midiéndose a rivales de altura como Elle MacPherson, Nieves Álvarez, Alexa Chung o Eva Longoria, pero Victoria Federica se ha converido en una de las grandes protagonistas de los premios Bazaar Women of the Year gracias al look que escogió para la ocasión. Un sencillo pero favorecedor vestido negro con trasparencias y falda con nudo frontal con el que acaparó todas las miradas y se coló en la lista de las mejor vestidas de la noche.

En su reaparición por todo lo alto tras su sonada ausencia en la fiesta por el 18º cumpleaños de la Princesa Leonor, la hija de la Infanta Elena ha esquivado a los reporteros una vez más a su paso por el photocall, y aunque ha posado para las cámaras con la mejor de sus sonrisas -cada vez más cómoda en su faceta de influencer y modelo- ha huido de los micrófonos dejándonos con las ganas de saber cómo se ha tomado las críticas por su viaje a Perú coincidiendo con la mayoría de edad y la jura de la Constitución de su prima.

Tras la gala, sin embargo, Victoria ha mostrado su lado más amable y cercano con sus fans, dándose un baño de masas con las seguidoras que se acercaron a saludarla y con las que no dudó en hacerse fotografías después de firmar varios autógrafos.

Feliz y sonriente con esta muestra de cariño que no esperaba, la sobrina de Felipe VI ha intentado hacer oídos sordos a las preguntas de Europa Press y ha dejado en el aire cómo es su relación con su prima Irene Urdangarín -con la que recientemente ha salido a cenar por Madrid aprovechando que la hija de la Infanta Cristina se está sacando el carnet de conducir en la capital- y qué hay de cierto en que su hermano Froilán se ha reconciliado con Mar Torres tres años después de su ruptura: "No voy a decir nada chicos" se ha disculpado con educación, dejando claro que esta nueva actitud cercana no incluye responder preguntas sobre su vida personal.

"No voy a decir nada, muchas gracias, de verdad" ha insistido cuando le hemos preguntado por el Rey Juan Carlos aunque, después de pensárselo unos segundos, ha confesado su felicidad por la vuelta del Emérito a Sanxenxo en apenas una semana: "Estoy muy contenta, de verdad" ha reconocido.