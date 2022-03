Victoria Federica emula a 'Flash' y, en un visto y no visto, huye de las preguntas sobre su comentadísima entrevista

MADRID, 18 (CHANCE)

Si alguien ha acaparado titulares en los últimos días ésa ha sido Victoria Federica; y no por el impresionante traje de lentejuelas blanco y negro a rayas que lució en la presentación de los carteles de San Isidro en Las Ventas el pasado lunes, sino por la primera entrevista que ha concedido a un medio de comunicación.

Más guapa que nunca, la hija de la Infanta Elena ha elegido las páginas de la revista Elle para romper su silencio y, con un reportaje fotográfico que nos ha dejado sin palabras - por su elegancia innata, su estilo y su belleza - ha confesado los detalles más desconocidos de su personalidad.

Que sus ejemplos en la vida son su madre y su abuela, la Reina Doña Sofía, que su juego favorito es el parchís, que le gustan más Los Beatles que los Rolling Stone y que el Rey Juan Carlos es una de las personas más importantes y especiales del mundo para ella, entre otras revelaciones con las que, en la que es su primera entrevista, ha conquistado a todo el país.

Unas declaraciones tras las que, pensábamos, Victoria estaría preparada para 'enfrentarse' a los medios de comunicación y responder con naturalidad a su comentadísimo debut en los medios de comunicación, pero hemos comprobado que no es así.

Y es que la 'it girl', como si de Speedy Gonzales o el superhéroe Flash se tratase, ha salido de su casa y se ha subido a un coche de un salto, en un no visto y no visto para huir de nuestras preguntas. Así, dejando claro que a pesar de su entrevista no tiene previsto cambiar su actitud con la prensa, ha evitado pronunciarse sobre sus preciosas palabras de apoyo al Rey Juan Carlos, su mayor fuente de inspiración, como ella misma ha revelado.

¡Dale al play y no te pierdas a una esquiva Victoria dando la callada por respuesta a las preguntas sobre su paso al frente concediendo su primera entrevista a un medio de comunicación!