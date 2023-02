Victoria Federica, ¿ilusionada de nuevo? La hija de la Infanta Elena, pillada en actitud cómplice con un buen amigo

MADRID, 3 (CHANCE)

Victoria Federica no es solo una de las influencers con más proyección en el mundo de la moda, sino también una de las solteras de oro del momento. Tras su ruptura con el Dj Jorge Bárcenas el pasado mes de mayo, la hija de la Infanta Elena ha sido relacionada con diferentes jóvenes como el modelo Álex Recort o el torero Andrés Roca Rey, pero los rumores se quedaron en eso, rumores, y parece que lo único que le une a ambos es una buena amistad.

La sobrina del Rey Felipe VI está disfrutando como nunca de su soltería y, a sus 22 años, entra, sale, se lo pasa bien y su entorno cercano desliza que no tiene ganas de volver a enamorarse. Lo que no quiere decir que no se 'deje querer', como hemos podido comprobar el pasado miércoles, cuando tras asistir a la presentación de los carteles de la próxima Feria de San Isidro - acto en el que recibió un premio por su apoyo a la tauromaquia - pillamos a Victoria de lo más cómplice con un amigo en la noche madrileña.

Risas, arrumacos, caricias y, sobre todo, muy buena sintonía con su desconocido acompañante, del que no se separó en ningún momento y con el que celebró su galardón en un conocido local de la capital. Mientras disfrutaban de un refrigerio, la influencer no dudó en acercarse al joven e incluso en ponerle 'morritos' antes de darle un gran abrazo y simular que le besaba apasionadamente.

¿Un buen amigo o una nueva ilusión? Es pronto para aventurarse a decir que Victoria vuelve a estar enamorada, pero la química que derrocha con este joven es innegable y pocas veces la hemos visto tan relajada y cómoda con sus amistades.