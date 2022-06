Victoria Federica, su incómodo regreso de Disney por la presencia de reporteros en el aeropuerto

MADRID, 7 (CHANCE)

Victoria de Marichalar acaba de vivir una de las vacaciones más especiales de su vida; unos días de ensueño en Disney World, en Orlando, con amigos como Rocío Laffón, Tomás Páramo y María García de Jaime, que se han convertido en su mejor apoyo tras su ruptura con Jorge Bárcenas y los numerosos titulares que ha acaparado en las últimas semanas.

Un espectacular pistoletazo de salida al verano en el que la hija de la Infanta Elena ha disfrutado como una niña con zapatos nuevos, tal y como ha compartido feliz a través de sus redes sociales en la última semana: El famoso castillo de Disney, el desfile con los personajes más entrañables de la factoría de los sueños, las emocionantes atracciones, la zona del parque ambientada en la película 'Toy Story', el universo 'Star Wars' recreado a la perfección en Florida... Un sinfín de vivencias y emociones con las que la 'it girl' ha revivido su infancia y ha puesto tierra de por medio tras las últimas polémicas que ha protagonizado en España.

Y es que justo antes de irse a Florida, Victoria fue pillada circulando con una amiga en patinete eléctrico, sin casco y grabando la escena con su teléfono. Una infracción de la Ley de Seguridad Vial que le podría suponer una multa de hasta 300 euros. Además, y disfrutando al máximo de su soltería tras su ruptura con Jorge Bárcenas, la sobrina de Felipe VI ha sido fotografiada en actitud cómplice y cariñosa con un atractivo joven con el que se rumorea que podría tener algo más que una amistad.

Muchos frentes abiertos a los que Victoria, visiblemente cansada, ha hecho oídos sordos a su llegada a Madrid tras unos días inolvidables en Disney. Intentando pasar desapercibida ocultándose bajo la capucha de su sudadera - algo que a la vista está no ha conseguido - la influencer ha evitado contarnos qué tal sus vacaciones.

Jugando al ratón y al gato con los reporteros bajando y subiendo la escalera mecánica, la hija de la Infanta Elena ha roto su silencio para pedir que la dejásemos en paz: "¡Ostras! En la cinta no tío por favor". "¡Ay! No me hables" exclamaba intentando darnos la espalda.

Un surrealista momento por todo el aeropuerto en el que Victoria, molesta, ha guardado silencio sobre su infracción en patinete, aunque no ha podido evitar callarse cuando le hemos preguntado por los chicos con los que se la ha relacionado en los últimos días: "¡Si ya tengo novio para vosotros!".

"¡Jo, No me metas la alcachofa en la boca! De verdad, ya ¿no?" ha suplicado enfadada, dejando claro que no piensa contarnos si tiene ganas de enamorarse ni cómo es su relación actual con Bárcenas. Si quieres ver su reacción cuando le preguntamos por el próximo viaje del Rey Juan Carlos a España y por los rumores de acercamiento entre la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín... ¡Dale al play!