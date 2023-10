Victoria Federica, su llamativa reacción cuando le preguntamos por su prima la Princesa Leonor

MADRID, 18 (CHANCE)

Victoria Federica no para. 24 horas después de demostrar su solidaridad asistiendo al estreno de la película benéfica a favor de la Fundación Aladina para la lucha contra el cáncer 'Mi otro Jon' -un evento e el que coincidió con su madre, la Infanta Elena- la influencer se ha puesto sus mejores galas para aportar su granito de arena en la gala solidaria Elle Cancer Ball, organizada por la revista Elle con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Radiante con un diseño blanco de inspiración nupcial de Jorge Vázquez con un maxivolante en el bajo y aplicaciones plateadas en la manga, la sobrina de Felipe VI ha acaparado todas las miradas a su llegada al Teatro Real, aunque una vez más ha dejado a la prensa con las ganas poder hablar con ella.

Y es que aunque ha sido muy cuestionada en los últimos tiempos por su distancia y frialdad con los medios de comunicación en sus apariciones públicas -muchas de ellas bien remuneradas, ya que Victoria es una de las influencers más cotizadas del momento-, parece que la joven no piensa cambiar de actitud; y aunque en esta velada solidaria sí ha posado con su mejor sonrisa, ha esquivado todas las preguntas sobre su familia.

Sin embargo, no ha podido evitar a las cámaras de Europa Press al abandonar la gala con unos amigos, y su reacción ante las preguntas sobre la Princesa Leonor dejan entrever lo incómoda y violenta que se siente cuando le preguntamos por la mayoría de edad de la princesa de Asturias y por su formación militar en la Academia de Zaragoza: "No, no. Oye, porfa, que me voy a caer al final" (...) "Porfa chicos, de verdad, en serio" (...) "Porfa, es que... porfa" ha repetido una y otra vez, sin confirmar si está orgullosa de su prima.