Victoria Federica, más cómoda y divertida que nunca ante las cámaras, se consagra como la celebrity del momento

La 'it girl' se convirtió en la gran protagonista de la fiesta 'Fun in the sun' que Harper's Bazaar y Carolina Herrera han organizado en Madrid para dar la bienvenida al verano

A pocos de días de comenzar 'oficialmente' el verano, la revista Harper's Bazaar y la firma Carolina Herrera han organizado un fiestón en la capital, 'Fun in the sun', para celebrar por todo lo alto el inicio de la temporada estival acompañados por numerosos rostros conocidos.

Un sarao tan alegre como animado en el que nuestras celebrities posaron con diferentes modelos de gafas de sol y la mejor de sus sonrisas y en el que Victoria de Marichalar se ha consagrado como la 'it girl' del momento. Lejos de su timidez e incomodida en sus primeros eventos, la hija de la Infanta Elena arrasó en un photocall en el que, además de por su actitud, enamoró por su look.

A continuación, ¡los looks más comentados de la noche!

Victoria Federica. La absoluta protagonista de la fiesta. Recién llegada de unos días de ensueño en Disneyworld, la sobrina de Felipe VI posó como una auténtica celebrity y con más tablas de las que había mostrado hasta el momento. Cómoda, sonriendo a los numerosos medios de comunicación, jugando divertida a posar con sus gafas de sol y más estilosa imposible a pesar de su arriesgado outfit. Y es que sin dudarlo ha hecho un mix match mezclando dos estampados opuestos a los que pocas nos atreveríamos y que sin embargo en ella quedan a las mil maravillas. Cropped top negro de manga corta con maxi lunares en blanco y pantalones estilo wide leg de de cebra. Como complementos, unas sandalias de plataforma en negro y un veraniego bolso de rafia marrón con detalles de colores y tira de eslabones dorados.

Jessica Goicoechea. La influencer reapareció después de los rumores de affaire entre su ex, Arón Piper, y la súper estrella Dua Lipa. Guapísima, acaparó todos los flashes con un ajustadísimo y cortísimo vestido negro palabra de honor rematado en el bajo por un enorme lazo en blanco. Sandalias negras de tiras casi hasta la rodilla y un pequeño clutch en color amarillo para completar un estilismo tan sexy como nos tiene acostumbrados.

Raquel Sánchez Silva. La presentadora, de lo más sonriente, lució un primaveral vestido largo de corte camisero y estampado floral en tonos rojos y rosas. Sandalias planas estilo romano y el pelo recogido en un sencillo moño con raya al medio para bailar toda la noche cómoda y chic.

Lydia Torrent. Espectacular a sus seis meses de embarazo, y sin la compañía de su inseparable Jaime Astrain, la comunicadora presumió de tipazo y de incipiente tripita con un ajustado mono bicolor en blanco y negro, con original escote superpuesto y bajo amplio con efecto piernas infinitas. ¡Nos encanta!

Candela Serrat. Ideal, la actriz eligió un voluminoso vestido midi en color rojo con volantes en el bajo y en el tirante. Labios a juego y sandalias de plataforma en dorado, los complementos perfectos para un outfit de lo más aplaudido. ¿Lo mejor? Su combinación cromática con su marido, Daniel Muriel, con una americana en tonos rojos.

Marina y Lucía Carmona. Las hijas de Antonio Carmona y Mariola Orellana, que consolidan a pasos agigantados sus carreras musicales, acudieron por separado y demostraron lo diferentes que son sus estilos con dos looks que nada tienen que ver. Mientras Marina eligió un elegante vestido midi en color negro con lunares blancos, bajo asimétrico y cuello halter y unas finas sandalias al tono, Lucía lució un alegre diseño multicolor estilo pañuelo con detalles naranjas, bolso de mano en azul chillón y sandalias de rafia con plataforma.

Macarena Gómez. La actriz apostó por el colorido con un vestido lencero con tirante fino y escote triangular en color azul con mini topitos en blanco y detalles florales en rojo y naranja, que combinó con un bolso de rafia del estilo al que lucieron otras invitadas a la fiesta.

María García de Jaime. Acompañada por su marido, Tomás Páramo, y con outfits combinados, la influencer demostró que en la sencillez está el gusto con pantalones blancos acampanados, top de seda en azul marino con una sola manga y un elegante collar dorado con piedras azules. Íntimos de Victoria Federica, la pareja evitó entrar en detalles acerca de cómo está viviendo la nieta del Rey Juan Carlos esta nueva etapa de soltería.

Elena Ballesteros. Otra de nuestras favoritas. La actriz lució un diseño midi en color naranja con manga corta estilo farolillo y lazada a la cintura con caída hasta el bajo, haciendo un efecto evasé a la falda de lo más favorecedor. El pelo en un semirecogido efecto mojado, sandalias doradas y pedicura en color fluor, los toques más veraniegos de la noche.

Paco León. El hombre más elegante y transgresor de la noche, con pantalón negro y una original camisa de organza en color blanco con aberturas frontales y los puños remangados.

Lulú Figueroa. La artista, de lo más bohemia, lució un vestido blanco con transparencias y círculos bordados al tono, corte camisero y manga abullonada. Un diseño con un punto romántico que combinó con bolso de rafia y detalle joya en la cabeza. Prima y amiga de las hijas de Bertín Osborne, nos contó que a Claudia le quedan días para dar a luz y están todos deseando verle la carita a la pequeña Micaela.

Clara Courel. Con un look de inspiración glam la estilista lució un vestido transparente de malla en color coral, con plumas en las mangas, sobre un bikini rosa, mismo color que su bolso estilo bandolera. Único y difícil de defender.

Ana Antic. La prescriptora de moda, hija del recordado Radomir Antic - de quien habló muy emocionada y agradecida por el cariño que la gente sigue teniendo a su padre dos años después de su muerte - apostó por la sencillez con pantalón negro por encima de los tobillos, top con escote estilo lágrima y unos hombros de lo más originales en tonos azules y sandalias con la puntera descubierta en blanco.