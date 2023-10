Victoria Federica no se olvida de la princesa Leonor y le envía un mensaje de felicitación

MADRID, 31 (CHANCE)

El día más importante en la vida de la princesa Leonor sigue dando de qué hablar. En esta ocasión ha sido Victoria Federica, prima de la protagonista de la jornada y una de las ausencias marcadas en el 18 cumpleaños de la Heredera a la Corona. Disfrutando de un maravilloso viaje a Perú en el que ha podido presenciar algunas de las corridas de su íntimo amigo Roca Rey, la hija de la infanta Elena no se ha olvidado de felicitar a Leonor a través de redes sociales.Aunque desconocemos si esta felicitación también se ha hecho extensa al ámbito privado, lo cierto es que Victoria ha vuelto a hacer gala de su predilección por las redes sociales para mandarle un mensaje muy claro a su prima a pesar de su criticada ausencia. "Hoy es un gran día para tú y para España, estoy segura que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de tí. ¡Feliz cumpleaños!" ha escrito Victoria junto a una fotografía de la princesa Leonor en el día de hoy.Centrada en una nueva etapa de su vida en la que la moda y las redes sociales están más presentes que nunca, Victoria sigue huyendo de los medios en cada una de sus apariciones públilcas y es que la joven prefiere desvincularse de cualquier información que la relacione con la Familia Real. En esta ocasión ha sido diferente y ha hecho un hueco en su perfil para demostrar que la relación con su prima es maravillosa a pesar de no haber podido acompañarla en una fecha tan señalada.