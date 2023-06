Victoria Federica se posiciona ante los rumores sobre la asistencia de Froilán en la Cumbre del Clima

MADRID, 12 (CHANCE)

Tras pasar unos días de lo más emocionantes en Estocolmo, acudiendo a la presentación de la nueva colección crucero de 'Max Mara', la joven influencer llegaba este lunes al Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Lo hacía vistiendo una sudadera gris, auriculares y gafas de sol mientras caminaba atendiendo su teléfono móvil.

Ante las primeras preguntas de la prensa, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se intentaba tapar el rostro para no ser reconocida mientras se le escapaba una leve sonrisa. Finalmente, se animaba a hablar al preguntarle qué tal la experiencia de coincidir con Demi Moore durante su viaje.

Victoria Federica describía la experiencia del pasado fin de semana con un "muy bien", sin dar más detalles. Sin embargo, al preguntarle si es cierto que Froilán viajará a Dubái para acudir a la Cumbre del Clima a finales de año, decidía pronunciarse. Lo hacía dejando claro que ella prefiere quedarse al margen de la vida de su hermano y de los rumores que surgen en torno a él. "Yo no voy a hablar de nadie" argumentaba.

Tampoco desvelaba si tiene pensado viajar a Ginebra durante esta semana para asistir a la graduación de Irene Urdangarín. Tomándose la situación con humor, aseguraba a la prensa que no serviría de nada que le siguieran preguntando ya que no iba a responder a ninguna de sus cuestiones. "No os voy a responder a nada, ¿para qué seguís preguntando?" decía entre risas.

Respecto al incidente de Roca Rey durante la Corrida de Toros celebrada en honor a José Cubero 'Yiyo', en el que coincidieron sus padres, prefería guardar silencio mientras seguía su camino hacia el exterior del aeropuerto.