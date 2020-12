Victoria Federica se reune con su padre, Jaime de Marichalar, por Navidad

MADRID, 30 (CHANCE)

Situada en el punto de mira por cada una de sus actuaciones tras su actitud imprudente en cuanto a las medidas de distanciamiento social contra la Covid-19 se refiere, y en Madrid cuando todos creíamos que viajaría a los Emiratos Árabes con la Infanta Elena para visitar al Rey Juan Carlos, Victoria Federica disfrutó de una agradable cena navideña con su padre Jaime de Marichalar.

Aprovechando estas fechas señaladas para disfrutar de la familia, padre e hija se reunieron en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid en el que seguramente pudieron charlar y ponerse al día sobre el difícil momento que vive la Familia Real debido a la situación del rey emérito. Intentando mantener su vida alejada del foco mediático, Jaime no se tomó muy bien la presencia de las cámaras a la salida del restaurante ya que cuando le preguntaron por la Corona, el ex marido de la Infanta Elena, sentenció: "No voy a decir nada".

Aunque el principal ausente en la cita fue el otro hijo de Jaime de Marichalar y Duquesa de Lugo, Felipe Juan Froilán, lo cierto es que padre e hija volvieron a demostrar la buena relación que mantienen en su día a día. Ajeno a las críticas que ha recibido su hija y su yerno Jorge Bárcenas por saltarse el toque de queda en repetidas ocasiones, el padre de la joven prefiere no hacer ninguna declaración pública al respecto.

Además, y visiblemente molesto, Marichalar pidió que dejasen en paz a su hija, erigiéndose en el defensor de Victoria Federica ante las críticas que ha recibido en las últimas semanas.

Una vez más it girl apostó por uno de sus looks relajados que la han convertido en un verdadero referente de moda a seguir por las más jóvenes. Con pantalón vaquero estilo culotte en negro y jersey de cuello vuelto azul celeste, la joven eligió zapatillas de deporte y abrigo estilo plumas para completar su estilismo.