Victoriano Valencia se pronuncia sobre los rumores de boda entre Paloma Cuevas y Luis Miguel

MADRID, 4 (CHANCE)

En México no se habla de otra cosa desde hace días. Según diferentes medios de comunicación aztecas, Luis Miguel y Paloma Cuevas se habrían comprometido después de varios meses de discreta relación y ya estarían planeando sus bodas para 2023. Sí, lo decimos en plural porque se rumorea que la pareja se daría el 'sí quiero' por partida doble con sendas celebraciones tanto en España como en el país natal del famoso cantante.

Una gran noticia sobre la que ni la ex de Enrique Ponce ni 'El Rey Sol' se han pronunciado por el momento y de la que el padre de Paloma, Victoriano Valencia, confiesa no saber nada "todavía". "Sé que son muy amigos pero nada más. Ella lleva varios años separada y tiene derecho a ser feliz" confesaba el apoderado este lunes al ser preguntado por los rumores de boda.

Horas después, y bastante más hablador, Victoriano ha desmentido que entre su hija y Luis Miguel haya algo más que una buena amistad, pero ha confesado que de ser cierta su historia de amor, estaría encantado con el cantante como yerno: "Son nada más que amigos de la infancia. Paloma es madrina del primer hijo que tuvo Luis Miguel, o sea que de ahí les une la amistad". "Él es una gran persona, un caballero y un grandioso artista y no me disgustaría, pero quien tiene que decidirlo es ella" ha reconocido.

"Él siempre ha dicho que Paloma es el amor de su vida y yo le daría el aprobado porque es un señor, pero eso es ella quien lo tiene que decidir" ha reiterado con prudencia, dejando en el aire si su hija está o no enamorada de Luis Miguel.

Una discreción que mantiene cuando le preguntamos si cree que Enrique Ponce, con quien sigue teniendo una gran amistad a pesar de su separación de su hija, se casará con Ana Soria: "Ahí ya no sé, hijo. Eso ya es de pitoniso".

Y de una posible boda a una ruptura, la de Ana María Aldón y José Ortega Cano, uno de sus mejores amigos. Un delicado asunto del que Victoriano confiesa que le ha pillado totalmente por sorpresa. "No hemos hablado del tema, es lo que sé por vosotros, pero no me esperaba que rompiese su relación porque siempre me ha dicho que era muy feliz, que ella es una gran mujer", ha revelado, asegurando que bien "unidos o desunidos" desea a ambos que sean felices "porque son dos grandes personas".