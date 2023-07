Vidal (comunes) ve "mucho más cerca cualquier tipo de referéndum" si gobiernan Sánchez y Díaz

Dice que "hay prisa" para votar un acuerdo en Cataluña y ve el acuerdo de claridad como una buena línea

La cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem al Congreso por Barcelona, Aina Vidal, ha asegurado este jueves que estará "mucho más cerca cualquier tipo de referéndum o de ampliación en términos nacionales" si después de las generales hay un Gobierno con Yolanda Díaz y el PSOE de Pedro Sánchez.

"Sabemos que esta cuestión no sucederá de un día para otro ni la próxima semana tampoco, y decir lo contrario es engañar a la población catalana. Sin duda estaremos mucho más cerca de cualquier tipo de referéndum o de ampliación en términos nacionales si hay un Gobierno con Yolanda Díaz y el PSOE" que con uno de PP y Vox, ha subrayado Vidal en una entrevista de Europa Press.

Al ser preguntada por la diferencia entre el referéndum que los comunes incluyen en el programa electoral y el acuerdo político que recoge el programa de Sumar, Vidal ha respondido que "no es una cuestión de diferencias, es una cuestión de realismo", ya que considera que el referéndum no llegará de un día para otro, y ha añadido que los comunes lo llevan en el programa no como propuesta sino como ideario, como horizonte político, ha concretado.

Vidal ha sostenido que quiere ver qué quieren proponer exactamente los independentistas y ha advertido de que no entendería "que utilizasen el referéndum como un rehén".

Considera que esta cuestión "no puede ser un instrumento de bloqueo" que impida la investidura de un Gobierno central de PSOE y Sumar, después de que Junts haya propuesto a ERC firmar un acuerdo para no investir a ningún presidente si no hay un compromiso de traspaso de competencias para la celebración de un referéndum.

VOTAR UN ACUERDO EN 2024

Vidal ha sostenido que "hay prisa" para votar un acuerdo en Cataluña en 2024, tal y como ha propuesto la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y ha afirmado que la cuestión catalana no va de solo de votar, sino de hablar del traspaso del servicio de Rodalies, de reformar el sistema de financiación autonómica y de hablar de competencias, ha enumerado.

"No podemos esperar más. Necesitamos un Gobierno valiente que afronte esta cuestión y que se ponga la prioridad de votarlo el año que viene", y ha asegurado que este acuerdo debe ser fruto del diálogo y de una posición conjunta y cohesionada de los catalanes, tras lo que ha añadido que los partidos independentistas tienen mucho trabajo por delante en ese sentido.

Vidal ha calificado de "buena línea" el acuerdo de claridad que propusieron los comuns y que también ha apostado por impulsar el Govern de Pere Aragonès, al ser preguntada por si la votación de un nuevo acuerdo en 2024 podría tener que ver con esta propuesta, y ha afirmado que podría ser una propuesta, aunque ha insistido que ERC deberá convencer al resto de independentistas.

EL PSOE REIVINDICA POLÍTICAS DE DÍAZ

Ha asegurado que prefiere encontrarse con un PSOE que se parezca más al de esta campaña electoral que el que se encontraron "en algunos momentos durante el Gobierno", y ha celebrado que los socialistas estén reivindicando políticas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral y los ERTE, impulsadas desde el Ministerio de Trabajo.

"A día de hoy el PSOE las presenta como propias. Incluso la señora (Nadia) Calviño parece haberse olvidado de que ella misma había estado en la oposición de las mismas", ha remachado.

Ha explicado que se toma bien que los socialistas reivindiquen estas políticas, porque eso quiere decir, a su juicio, que son eficientes y buenas para la gente. "Pero espero que no hagan lo que han hecho en otras ocasiones, que es creerse que aquello era hasta donde podíamos llegar", ha señalado Vidal.

Para ella, la reforma laboral es extraordinaria, pero considera que hay muchos aspectos en los que se puede seguir trabajando, y lo mismo con la reforma de las pensiones, tras lo que ha lamentado que Sumar no ha conseguido "en toda la campaña que el PSOE respondiese si realmente estudiarán un incremento de la jubilación hasta los 70 años".

LOS SOCIALISTAS HAN LLEGADO "A SU TOPE"

La candidata se ha mostrado optimista respecto a las perspectivas electorales de Sumar, ya que afirma que en todas las encuestas se ve una línea ascendente de los magenta, y también ha sostenido que el PSOE "ha llegado a su tope" y no puede crecer más, y que será Sumar quien podrá llegar a donde no llegan los socialistas, según ella.

"Yo creo que, en cuanto a los resultados, yo no los miro en términos de grupo parlamentario y creo que sería bueno que el PSOE tampoco lo hiciese. Creo que lo importante en este caso es ganar", ha defendido Vidal, que ha añadido que estaría satisfecha con un resultado con el que pudieran hacer posible un Gobierno de progreso, en sus palabras.

Preguntada por las medidas que aplicaría a corto plazo al entrar al Gobierno, Vidal ha sostenido que lo primero que haría sería establecer "una cesta de la compra a precios básicos", así como impulsar un bono de hipotecas para las familias a las que les ha subido entre 200 y 400 euros por tenerla a tipo variable, y también convertir en permanentes los impuestos a las grandes fortunas, las eléctricas y los bancos.

Además, convertiría en permanente la reducción de precios del transporte público e impulsaría una norma que establezca la jornada laboral de 37 horas y media como referencia y como un punto de partida para conseguir reducir paulatinamente la jornada laboral a 32 horas.