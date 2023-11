La vigesimoprimera jornada de protestas en Ferraz reúne a 600 personas y obliga a la Policía a cortar la calle

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vigesimoprimera jornada de protestas contra la amnistía en la calle Ferraz, donde se ubica la sede nacional del PSOE, ha reunido este jueves a 600 personas -según ha informado Delegación del Gobierno-, en una tarde que ha discurrido de forma pacífica y que ha comenzado con el rezo de un rosario.

El rezo se ha hecho en las escaleras del Santuario del Inmaculado Corazón de María, que hace esquina con la calle Marqués de Urquijo, donde minutos más tarde han sido cientos las personas que han invadido la calzada obligando a la Policía a disponer vallas de seguridad y cortar el tráfico.

A la protesta se han sumado los jóvenes de Revuelta con un tambor al grito de 'huelga general' y 'una noche más todos en Ferraz' envueltos en banderas de España y algunas franquistas. Asimismo, se ha dejado ver una bandera de Países Bajos donde ha ganado las elecciones el ultraderechista.

El dispositivo policial también ha bajado en número de efectivos y la calle Ferraz, que permanecía abierta al tráfico en un principio, ha sido cerrada alrededor de las 20.00 horas mientras varios furgones policiales seguían aparcados y arrancados en la vía.

'Que te vote Txapote', 'no es una sede, es un puticlub' o 'no es un presidente, es un delincuente' o 'España cristiana y no musulmana', 'Que no, que no, que no me da la gana una dictadura como la venezolana' siguen siendo las consignas más coreadas como viene siendo habitual para mostrar su rechazo a la ley de amnistía y los pactos del socialista Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes.

También se han repartido caretas con la cara del Rey de Marruecos, Mohamed VI, acompañados de carteles en los que se podía leer: 'El Sahara me pertenece, no a España', 'PSOE, los tengo comiendo de mi mano' o 'Sé lo que pasó el 11M, tú también'.