Vilagrà defiende que la mesa de diálogo acerca a Cataluña a "decidir su futuro político"

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha defendido que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat acerca a Cataluña a "decidir su futuro político".

Lo ha dicho en una entrevista en RAC 1 este jueves recogida por Europa Press, después de que ambas delegaciones acordaran este miércoles impulsar este año reformas legislativas para superar la desjudicialización y medidas de protección del catalán.

"Si no superamos esta situación de judicialización no podremos abrir otra etapa con garantías de éxito. El objetivo es la independencia de Cataluña y poder votar, pero evidentemente no somos ilusos, para poder alcanzar un momento de posibilidad de votar debemos superar la judicialización", ha sostenido.

Así, Vilagrà ha insistido en que el objetivo de la Generalitat continúa siendo la resolución del conflicto político que ve entre Cataluña y España, y ha afirmado que las negociaciones han empezado por los temas que ven posible abordar: "En ningún caso dejamos a parte esta carpeta".

Ha considerado que la delegación del Gobierno ha adoptado el "marco mental" del Govern puesto que hablan --en sus palabras-- la jerga del conflicto político entre Cataluña y España.

CAMBIOS LEGISLATIVOS

La consellera de Presidencia ha abogado por "mirar mucho la letra pequeña" de los cambios legislativos que se han emplazado a acordar durante este año porque ha convenido en que ambas delegaciones tienen visiones distintas de los mismos.

Así, ha asegurado que la reforma del delito de sedición --del que la Generalitat reclama la derogación-- se abordó de forma genérica pero no se concretó la fórmula final, y se ha mostrado convencida de que existen las mayorías parlamentarias para ello: "Partimos de posiciones diferentes", ha explicado.

EL CATALÁN, UN "TEMA NUCLEAR"

La consellera de Presidencia ha celebrado las medidas para proteger el catalán y ha valorado que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, "hizo una defensa encendida de la lengua".

Ha subrayado el apoyo del Gobierno a la norma que suprime el 25% del castellano en las escuelas y la promoción de la lengua en el Senado y en el Parlamento Europeo, y ha confiado en avanzar también en este sentido en el Congreso.

"Sí que hay concesiones, sí que hay avances significativos. Sí que son en relación al catalán y a la mesa de diálogo, porque el catalán es un tema nuclear, estructural, que no debemos defender solo los independentistas", ha afirmado.

CRÍTICAS DE JUNTS

Vilagrà ve "poco habitual" la petición de Junts de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, comparezca ante el Parlament para que explique la orientación de la mesa de diálogo, al integrar junto a ERC el Govern de coalición.

Ha replicado a las críticas del expresidente Carles Puigdemont que lo que la delegación catalana está "haciendo en estos momentos es muy difícil y hacer tuits es muy fácil", y ha insistido en pedir la apertura de una nueva etapa en Cataluña.