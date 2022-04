Vilagrà: "No tenemos las respuestas que esperábamos a la altura de la gravedad de los hechos"

"No podemos negociar con quien nos espía"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha asegurado que sale insatisfecha de su reunión de este domingo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños: "No tenemos las respuestas que esperábamos a la altura de la gravedad de los hechos".

En rueda de prensa tras el encuentro que el Govern planteó en la Generalitat, Vilagrà ha dicho que las respuestas de Bolaños son "insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos", y ha concretado que una investigación interna del CNI no les da muchas garantías.

Ha añadido que el Govern exige la dimisión de quienes sean los responsables, no solo por eso, sino también por su incapacidad de dar respuesta, y ha advertido de que así no se pueden tener relaciones fluidas con el Gobierno: "No podemos negociar con quien nos espía".

