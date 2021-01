Vilalta (ERC) a Borràs (JxCat): la mesa de diálogo "no está muerta, ni ha quedado enterrada"

LLEIDA, 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta de ERC y candidata por Lleida a las elecciones catalanas, Marta Vilalta, ha asegurado este viernes que su partido no renuncia a la negociación en el conflicto de Cataluña y el Estado y que, aunque considera que el Gobierno no ha puesto todo lo que tenía que poner, la mesa del diálogo "no está muerta, ni ha quedado enterrada".

Vilalta ha respondido así en rueda de prensa telemática a la candidata de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, que, en el Encuentro Digital Europa Press, ha afirmado que la mesa de diálogo "ya está enterrada".

"Si la candidata de JxCat quiere renunciar a hacer política, quiere renunciar a la palabra o quiere renunciar a poder sentarse y solucionar el conflicto político, que lo haga, nosotros no renunciaremos a nada", ha declarado Marta Vilalata.

La republicana ha agregado que todos los conflictos políticos del mundo que se han resuelto han sido alrededor de mesas de negociación y de diálogo, y ha sostenido que su grupo apuesta por poder ir con la máxima fuerza a negociar y que esa fortaleza la encontrarán "en las urnas el próximo 14 de febrero para resolver democráticamente un conflicto que es democrático".

Vilalta ha señalado que la mesa, en la que la parte catalana estuvo liderada por el ahora expresidente de la Generalitat Quim Torra y que "no ha dado los resultados esperados, ciertamente".

En este contexto, ha dicho que el Gobierno no ha puesto todo lo que tenía que poner y que el PSC "no ha contribuido ni ha hecho que avanzara".

Vilalta ha asegurado que ERC no pactará con el PSC y que "los cantos de sirena que algunos apelan sobre un supuesto tripartito son humo, son mentiras, son ganas de dividir el independentismo".

"El rival de ERC es el PSC y por eso no haremos ningún acuerdo. Representamos modelos diferentes de país. Nosotros trabajamos por la república catalana", ha afirmado la candidata republicana.

En su intervención, ha remarcado que ERC ha demostrado que puede ganar al PSC y ha citado como ejemplo el Ayuntamiento de Lleida, en el que tras décadas de alcaldes socialistas gobierna el republicano, Miquel Pueyo.

"Quien fue capaz de desbancar al PSC en Lleida fue justamente ERC, quien fue capaz de ganar las elecciones generales en dos ocasiones fue ERC", ha argumentado.