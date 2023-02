Vilalta (ERC) sobre el pacto con el PSC: "No estamos para tener unas mayorías sino para ser útiles"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha defendido el pacto del Govern con el PSC para aprobar los Presupuestos de 2023 porque, según ella, ERC no está "para tener unas mayorías sino para ser útiles para el país".

En una entrevista de este domingo en el diario 'Vilaweb' recogida por Europa Press, ha asegurado que la concesión sobre el proyecto de la B-40 era una condición del PSC "para desatascar el presupuesto".

Preguntada por si la formación se planteó convocar elecciones, Vilalta lo ha descartado: "Con las elecciones no se contratan 6.000 médicos, ni puedes garantizar el sistema educativo, ni luchar contra la segregación", ha sostenido.

Ha defendido que se trata únicamente de un pacto para aprobar las cuentas: "Lo tenemos clarísimo. No todo el mundo lo tiene clarísimo. Si no, hoy el PSC no presidiría la Diputación de Barcelona, cuando había la posibilidad de un pacto con ERC", ha dicho en referencia a Junts.

Sobre Junts, ha explicado que donde no hubo acuerdo con el Govern es en el modelo de política fiscal: "El nuestro es muy claro, quien más tiene, más paga, y no al revés. Aquí no nos hemos puesto de acuerdo, pero en el resto sí".

Preguntada por la posibilidad de que el líder de la formación, Oriol Junqueras, sea el candidato de ERC en las próximas elecciones catalanas en caso de que cese su inhabilitación, Vilalta ha dicho que "eso falta verlo. De momento, el candidato y el presidente es el presidente Aragonès".