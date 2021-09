Vilalta (ERC) pide lealtad a Junts: "No es momento de frivolidades ni maniobras"

Defiende que "aún hay tiempo" para reconducir la situación

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido lealtad a Junts de cara a la mesa de diálogo, ya que considera que "no es momento de frivolidades ni maniobras para hacer fracasar la mesa".

En una rueda de prensa este martes en el Parlament, ha defendido la unidad del independentismo: "Solo podremos afrontar el proceso de negociación si desde el lado catalán vamos a la una", ha reclamado.

Se ha pronunciado así después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya dejado fuera de la mesa de diálogo entre gobiernos a Junts --después de que estos propusieran llevar a este espacio a miembros de su partido que no pertenecen al Govern--, aunque ha dejado la puerta abierta a que en las próximas 24 horas cambien los nombres que han propuesto.

Vilalta ha pedido a Junts que respete los acuerdos, ya que ha defendido que "siempre se ha hablado de que sería una mesa de gobierno a gobierno", y ha recordado que en el acuerdo de investidura se emplazaron a trabajar desde la confianza y la lealtad mutua y eso no es lo que ha pasado en las últimas horas, a su juicio.

Al ser preguntada por este pacto de investidura, en el que no se especificaba que los miembros de la delegación catalana tenían que ser consellers, Vilalta ha respondido que "no figura que habrá o que no habrá" miembros del Govern en la mesa, pero ha reiterado que sí se detallaba el compromiso de ser leales y que las dudas o escepticismos no serían un impedimento para trabajar en la mesa.

"La fuerza de una reunión de gobierno a gobierno es brutal, nos da una fuerza enorme y eso no lo queremos desaprovechar", ha subrayado la portavoz republicana, que ha dicho que los dirigentes de Junts sabían que se había hablado de que la delegación estuviese formada por miembros del Ejecutivo de Pere Aragonès.

Por eso, ha defendido que es el momento de "la máxima lealtad a los grandes consensos del país, y que representan en sentimiento mayoritario", por lo que ha llamado a ir a esta mesa no como representantes de partido sino como representantes de Cataluña.

"AÚN HAY TIEMPO"

Ha pedido no estropear los éxitos colectivos de la sociedad catalana por los "cambios de posicionamiento o las discrepancias internas" de Junts, a quienes ha reclamado lealtad hacia Aragonès y hacia el futuro de la mesa, y ha afirmado que aún hay tiempo para reconducir la situación.

"Esperamos que en las próximas horas sean generosos y leales", ha deseado Vilalta, que ha dicho que no se puede regalar ninguna división interna a nadie y menos a los adversarios políticos, y ha insistido en que deben hacer piña para poner al Estado contra las cuerdas, en sus palabras.

Preguntada por qué harán si finalmente nadie de Junts va a la mesa de diálogo, la portavoz republicana ha aclarado que ERC estará allí y no se levantará de la mesa, porque el compromiso de Aragonès es de "explorar al máximo la mesa de negociación".

También ha asegurado que el Govern representa a toda la ciudadanía "sean cual sean los miembros", pero ha añadido que debería haber representantes de todos los partidos, porque , según ella, así sería mejor.