Vilalta (ERC) ve en la petición de Fiscalía "un golpe a la democracia"

Pide a Junts que "no se equivoque de adversario" y hacer piña contra la interpretación jurídica

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lamentado que Fiscalía haya pedido siete años de prisión para el presidente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidenta y Economía, Josep Maria Jové, y seis para el exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, por su actuación en los preparativos del 1-O: "Es la muestra constante de la represión incesante".

En declaraciones a la prensa este viernes, Vilalta ha calificado la petición de "golpe a la democracia", y ha dicho que demuestra que ERC hizo todo lo posible para que el referéndum del 1-O se hiciera.

"Si aún hoy nos persiguen es porque seguimos siendo la principal amenaza contra el 'statu quo' y de este Estado inmovilista que, a través de la justicia, quiere perpetuar la represión y que nada cambie", ha añadido.

También ha asegurado que el problema no es el redactado de la reforma del Código Penal, y ha señalado a "la justicia retrógrada" de querer mantener la represión contra los independentistas.

"ABERRACIÓN" POLÍTICA Y JURÍDICA

Para Vilalta, la petición de Fiscalía es una "aberración" política y jurídica que puede hacer abrir los ojos a la comunidad internacional, porque demuestra que el 'procés' no ha terminado, según ella.

"Hoy se da el pistoletazo de salida al juicio contra los arquitectos del referéndum", ha añadido la republicana.

Ante las críticas de Junts a ERC por perjudicar al independentismo con la reforma penal, Vilalta les ha pedido que "no se equivoquen de adversario" y hacer piña contra esta interpretación de la justicia.

Ha defendido que la reforma de la malversación pactada por ERC y el Gobierno limita la capacidad de arbitrariedad para no poder hacer pasar por corrupción lo que no es, y ha insistido que, en el caso del referéndum, "no se puso la mano dentro de la caja".