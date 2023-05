Villacís abre la campaña con aviso a sus adversarios: "En la tercera campaña, toca ser alcaldesa"

Advierte de que no va a permitir que ningún "sheriff de pacotilla" llegue a ejercer su reinado en Madrid

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La candidata de CS a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha arrancado esta tarde la campaña a las elecciones municipales del 28 de mayo con un aviso a sus adversarios políticos y con elogios a su equipo por no dejarse "comprar" ni "corromper".

"En la primera campaña conseguí ser concejal. En la segunda, vicealcaldesa. Así que esta vez me toca, no me presento a vicealcaldesa, me presento a alcaldesa", ha subrayado durante su discurso ante miembros de su lista y militantes de la formación 'naranja'.

El acto de apertura se ha celebrado en un ático de la calle Serrano, donde la aspirante a alcaldesa ha estado acompañada por el secretario general de CS, Adrián Vázquez, la candidata de CS a la Comunidad de Madrid, Aruca Gómez, y los principales nombres de su candidatura Silvia Saavedra, Mariano Fuentes y Miguel Ángel Redondo.

Vázquez ha loado la figura de Villacís y ha resaltado el "cambio" que a su juicio ha experimentado la capital en los últimos cuatro años, una mejora que ha achacado a la gestión de la vicealcaldesa. "Madrid es la mejor capital de Europa y nos quedamos cortos", ha asegurado.

Bajo la canción de los Ramones 'What a Wonderful World', la candidata ha presentado los tres carteles de la campaña electoral. En uno de ellos aparece con la frase 'El 28 te juegas la Villa' con la imagen captada el 2 de Mayo en los actos de la Comunidad de Madrid en el que la vicealcaldesa lució un abrigo con el texto impreso 'Esta Villa no se rinde ni se entrega', texto que forma parte de su vídeo promocional.

En otro cartel se puede leer 'Viva la Villa' con un primer plano de la candidata naranja y en un tercero, la política y abogada madrileña aparece caminando con camiseta balnca y pantalones sobre la frase 'El 28 vota por la Villa'.

En su discurso, ha subrayado que en esta tercera campaña se presenta de manera muy distinta a las anteriores al haber pasado cuatro años como vicealcaldesa y al haberle puesto la vida a prueba en relación a la fuga de concejales de su equipo y a campañas en su contra.

"Y como la vida nos ha puesto a prueba, soy la única candidata que me permito el lujo de decir que la única que puede demostrar que tiene el equipo más noble, más íntegro, más incorruptible y más sincero", ha recalcado.

La líder 'naranja' ha presumido de tener una candidatura formada por un equipo que "no se deja comprar, que no se deja corromper, que tienen muchas salidas pero es aquí donde se quedan, a luchar por lo justo, a defender un proyecto que ha estado gobernando Madrid y que ha conseguido que esta ciudad sea una de las más punteras y reconocibles del mundo, cuando antes no lo era".

LLAMA A SER AMBICIOSO, "LA INERCIA NO VALE"

Para gobernar Madrid, asegura Villacís, "hay que ser ambicioso porque la inercia no vale, no vale hacer lo de siempre". "Hay que atreverse, que cuando nosotros desbloqueábamos la Operación Chamartín, el desarrollo de la zona norte, no lo habían hecho gobiernos durante los últimos 26 años, lo hemos hecho nosotros", ha señalado.

Se enorgullece de haber tenido un equipo "valiente" y de haber salvado más de 6.000 puestos de trabajo con las terrazas Covid, una apuesta que quiere dejar permanente si llega al futuro gobierno municipal. Saca pecho de haberse reunido con alcaldes de todo el mundo para tratar de ser "la mejor embajadora que puede tener una ciudad". Y lo hace porque cree en "esta ciudad infinito", pese a reconocer que ha tenido "salidas más fáciles".

"De todas las campañas, ésta no es la más fácil pero también digo que es para la que estamos más preparados y es la más estimulante de todas porque estamos peleando por lo que es justo, por lo que es necesario y por lo que es imprescindible para Madrid", ha recalcado.

Villacís ha advertido de que quiere tanto a esta ciudad que no va a permitir que ningún "sheriff de pacotilla" en alusión a Ortega Smith, candidato de Vox a la Alcaldía, llegue a ejercer su reinado en Madrid.

"No voy a permitir que ningún candidato de Podemos ejerza su reinado de Madrid, no lo voy a permitir. Porque el único antídoto frente a los extremos, el único agente transformador que se ha demostrado es Ciudadanos. No hay nada que te dé más fuerza en esta vida que la convicción. No hay nada que te dé más fuerza que la verdad", ha espetado.

PROPUESTAS ESTRELLAS

A lo largo de estas últimas semanas, la candidata naranja ha ido desgranando las principales medidas de su programa electoral. Entre sus propuestas, se compromete a bajar el IBI al mínimo legal, al 0,4%; a bonificar al 95% la plusvalía mortis causa; mantener las terrazas Covid; a reconocer la bonificación del IBI a familias numerosas de padres separados o divorciados; un bono para cuidadores y empleados del hogar; y una beca para extraescolares.

Sus propuestas estrella son en el ámbito de urbanismo, Área que ha estado en manos de CS y que ha logrado hitos para la ciudad de Madrid durante este mandato como reactivar los desarrollos urbanísticos del sureste y la operación Chamartín.

Entre las medidas, figura el cubrimiento de la A2 a la altura del puente de ladrillo de Arturo Soria, con lo que se pondrá a disposición de los vecinos una superficie ajardinada de unos 12.000 metros, así como el cubrimiento de la M-30 por la zona de Ventas y Ciudad Lineal.

También promete impulsar 10.500 viviendas públicas; eliminar la 'okupación' en inmuebles municipales; crear un nuevo parque de vivienda social sobre suelos dotacionales con la construcción de 1.500 nuevas viviendas; y 500 nuevas viviendas colaborativas para los mayores, conocidas como 'cohousing senior'