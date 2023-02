Villacís agradece a Feijóo su honestidad por decir "la verdad": "Nunca me he propuesto al PP"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha agradecido este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "honestidad" y "sinceridad", porque "ha dicho la verdad". "Quiero agradecer esta honestidad porque no me he movido un ápice de lo que defiendo desde hace años", ha trasladado en rueda de prensa.

Feijóo ha asegurado este miércoles que tiene "buen concepto" de la vicealcaldesa de Madrid al tiempo que ha señalado que lo "lógico" es que hable con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, si quiere incorporarse a las listas del PP en las elecciones de mayo.

Dicho esto, ha recordado que ya hay 166 cargos del partido naranja que han entrado en el Partido Popular. "A mí me gusta que la gente buena entre en mi partido. Por supuesto tenemos buena gente en el partido, pero siempre podemos tener más", ha revelado.

"Nunca me he propuesto al PP, eso no es cierto. Saben que se ha especulado mucho. De una semana a ahora no ha cambiado nada. No me he quedado en Cs porque nunca me he ido. No me he movido del liberalismo y de la defensa del liberalismo", ha expresado durante la rueda de prensa.

Requerida por posibles contactos con el Partido Popular, la vicealcaldesa los ha encuadrado en "dimes y diretes" y ha ironizado con un "círculo cercano amplísimo, porque cada uno decía una cosa".