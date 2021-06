Villacís, Bal y Sara Giménez representarán a Cs en la manifestación del Orgullo LGTBI, a la que no asistirá Arrimadas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal; y la diputada Sara Giménez, responsable de políticas sociales, representarán a Cs en la manifestación del Orgullo LGTBI que se celebra el próximo sábado en Madrid, que en esta ocasión no contará con la presencia de la presidenta del partido, Inés Arrimadas.

La propia Arrimadas ha explicado este martes, en una entrevista en TVE, que, aunque asiste cada año a esta marcha, esta vez supone que no participará porque el sábado cumple 40 años y le gustaría festejarlo con su familia y amigos.

"No he fallado en muchísimos años", pero "no se cumplen 40 años todos los días", ha afirmado, añadiendo que Ciudadanos, "como siempre" irá a la manifestación, en la que estará representada "la plana mayor" del partido. Fuentes de la formación naranja han precisado a Europa Press que los dirigentes que acudirán el sábado son Villacís, Bal y Giménez.

Durante la marcha del Orgullo de 2019 en Madrid, los cargos de Cs que asistieron --entre ellos, Arrimadas-- se vieron obligados a abandonarla después de que varias personas les insultaran, increparan y lanzaran objetos.

El vicesecretario general y secretario de Comunicación del partido, Daniel Pérez Calvo, advirtió este lunes de que, en la defensa las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, "no va a haber quien" les "amilane" y que llevarán una pancarta a favor de avanzar en "libertades y derechos" para este colectivo.