Villacís compara "putrefacta" estrategia de Mañueco con "lealtad" de Cs: "Prueba de ello es que no soy alcaldesa"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Begoña Villacís, ha comparado este martes la "putrefacta" forma de actuar del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con la "limpia y recta" de Cs, y que "prueba de ellos" es que ella no ha sido alcaldesa a través de una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid.

"Hemos actuado de manera limpia, recta, leal. Prueba de ello es que yo soy vicealcaldesa, y no alcaldesa. Los que se tienen que sentir mal son los que engañan, y espero que no salga bien", ha expresado sobre la convocatoria de elecciones en Castilla y León por parte de Mañueco, que cesó a todos los consejeros 'naranjas'.

Desde San Blas-Canillejas, Villacís ha preguntado "¿qué va a pretender el PP?" y si lo que quiere es "que en adelante sea Vox quien les marque la pauta". Para ella la "estrategia putrefacta" de Mañueco responde al "viejo bipartidismo". "Lo que pasó en Castilla y León es un claro ejemplo, y lo que hará es Cs es combatirlas", ha añadido a continuación.

"No vamos a presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid. Me pregunto cómo el PP ha hecho algo tan osado como unas elecciones anticipadas en Castilla y León sin temer que les hagan una moción de censura. Lo hacen con la tranquilidad de saber que tienen socios leales", ha expresado a continuación.

Además, entiende que la acción de Mañueco "no le convierte en un hombre de bien", ya que "no todo el mundo es capaz de mentir, y es difícil competir con quien no tiene tus mismos límites éticos".