Villacís cree "indecoroso" el acuerdo con Marruecos: "La opacidad está siendo la norma de actuación del Gobierno"

La vicealcaldesa de Madrid asegura que si Cs hubiese estado el en Ejecutivo central "no se habría dejado pisotear como Podemos"

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Madrid y vicealcaldesa de la capital española, Begoña Villacís, ha considerado este sábado "indecoroso" el acuerdo alcanzado entre España y Marruecos, conocido este viernes. Así, ha denunciado que es una "vergüenza" que "todo" lo hace el Gobierno central sea "bajo la mesa, a espaldas de los españoles", al tiempo que ha censurado que "la opacidad está siendo la norma de actuación" del Ejecutivo.

Villacís ha criticado que el paso dado entre España y Marruecos fuera dado a conocer por este segundo país. "Este viernes conocimos este acuerdo pero no porque nos lo reconociera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; no porque nos lo reconociese el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no porque se hiciera un ejercicio de transparencia", ha expuesto.

La vicealcaldesa de Madrid se ha pronunciado de este modo en València, durante su visita con motivo de las Fallas a la comisión Convento Jerusalén junto al portavoz de Cs en el Ayuntamiento de la capital valenciana, Fernando Giner.

Begoña Villacís ha remarcado que Cs ha pedido la comparecencia "inmediata" del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores "para que den explicaciones a los españoles".

"Es importante que nos demos cuenta hasta que punto la opacidad está siendo la norma de actuación con la que trabaja este Gobierno", ha apuntado, a la vez que ha señalado que este es un Ejecutivo que "va a pasar a la historia por ser un Gobierno opaco, por ser capaz de canjearlo todo y por hacerlo todo a espaldas de los españoles".

Asimismo, ha subrayado la "importancia de empezar a pedir que se rindan cuentas", algo que, según ha aseverado, "Cs está haciendo". "Espero que acepten la solicitud de comparecencia porque tanto el presidente como el ministro de Exteriores tienen mucho que contarnos", ha declarado.

"NO SE HABRÍA DEJADO PISOTEAR"

Preguntada por cuál habría sido la posición de Cs de haberse encontrado en un ejecutivo de coalición, Villacís ha asegurado que "si Cs hubiera estado en el Gobierno no se habría dejado pisotear como está haciendo Podemos", socios del ejecutivo central.

En este sentido, ha instado a "dejar de pedir a Sánchez que suelte a Podemos, que suelte lastre y que suelte a los populistas y a los nacionalistas, para comenzar a pedir que Podemos tenga un poco de orgullo y se marche solo".

"Creo que es una vergüenza a la que nos están sometiendo a todos los españoles. Es indecoroso y desde luego no debería durar ni un minuto más", ha manifestado al respecto Villacís, que resaltado que Pedro Sánchez "tiene una alternativa".

"Cs le ha ofrecido una alternativa de gobierno para que tenga otros apoyos y pueda seguir gobernando sin ser preso de la servidumbre a la que le someten los populistas, los independentistas y los nacionalistas", ha insistido.

"MODÉLICO"

Finalmente, Begoña Villacís ha indicado que el Gobierno de Madrid es un ejemplo de "gobierno de coalición modélico". "No nos hacemos mociones de censura ni nos engañamos ni nos hacemos trampas al solitario", ha defendido.