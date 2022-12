Villacís critica la "polarización absurda" y a "partidos inútiles que no quieren trabajar, como Vox"

"No podemos estar en las manos de la política infantil, con una ciudad chantajeada", arremete

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado la "polarización absurda" en la política y a "partidos inútiles que no quieren trabajar, como Vox".

Lo ha hecho desde la rueda de prensa posterior a la última Junta de Gobierno del año, donde ha apuntado como elemento de autocrítica a la gestión del gobierno con el PP la prórroga presupuestaria a la que se ha tenido que llegar, de la que ha responsabilizado directamente a Vox. "Hasta qué punto se es irresponsable para ni siquiera sentarse", ha lamentado en una convocatoria de prensa junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Villacís tiene claro que "lo que fracasa es la política porque esta polarización absurda no beneficia a nadie". De nuevo ha puesto el acento en Vox, "que juega a pegarse". "Es una lástima que prosperen partidos inútiles porque alguien que no presenta enmiendas (al proyecto de presupuestos) es un partido inútil que no quiere trabajar", ha lanzado.

Los de Javier Ortega Smith "se oponen por sistema, sin argumentos, como con las normas urbanísticas". "Ellos saben que Madrid necesita bajar impuestos al mínimo pero les da exactamente igual", ha continuado criticando a "partidos que solo representan un extremo pero que no representan a nadie porque no trabajan para nadie".

"No podemos depender y estar en las manos de la política infantil, con una ciudad chantajeada por gente no dispuesta a trabajar por Madrid", ha arremetido la vicealcaldesa. "Si la radicalización se apodera de nuestro país estamos perdidos", ha advertido.