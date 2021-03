Villacís (Cs) califica de "impecable" el trabajo de Aguado pero recuerda que "todos los partidos tienen sus procesos"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha calificado este viernes de "impecable" el trabajo de Ignacio Aguado como vicepresidente del Gobierno regional en la Comunidad de Madrid, si bien ha recordado, sobre su posible candidatura como cabeza de los 'naranjas' a las elecciones del 4 de mayo que "todos los partidos tienen sus procesos".

"El trabajo de Ignacio es impecable. Ha sido un buen candidato, buen portavoz y buen vicepresidente. Pero todos los partidos tienen sus propios procesos", ha trasladado ante los medios de comunicación tras asistir a la presentación de los cinco proyectos del Bosque Metropolitano.

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

Todo ello después de que la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, haya evitado decir si debería ser el candidato a la Presidencia en el caso de que finalmente haya elecciones el 4 de mayo.

Villacís ha defendido que no podría comprenderse que Arrimadas se hubiera expresado "en otros términos, porque se ha sido cuidadoso sobre los términos". Sí ha descartado que ella se presente como candidata si esta plaza queda vacante. "No, yo tengo un compromiso con los madrileños. Ayer lo expresé claramente", ha apostillado.

El tiempo de hoy

No teme, ha añadido, que Ciudadanos desaparezca del tablero político porque la formación está "haciendo un buen trabajo", y ha añadido que lo único que teme es que existe una "posibilidad real de que Sánchez e Iglesias gobiernen la Comunidad de Madrid". "Es un peligro que han decidido hacer; me preocupa y no lo entiendo", ha concluido.