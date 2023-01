Villacís defiende la candidatura de Vázquez para liderar Cs frente a la de Bal que busca "pactar con Sánchez"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en la región, Begoña Villacís, ha defendido este lunes la candidatura 'Renace tu partido', encabezada por el portavoz 'naranja' en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, y la coordinadora de Baleares, Patricia Guasp, frente a la del actual 'número 2' del partido Edmundo Bal, que entiende que busca "pactar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Así lo ha expuesto Villacís en una entrevista en 'Cuatro' cuando arranca la campaña para las primarias de la formación, que se celebrarán el próximo lunes y martes.

"No estoy a favor de pactar con Sánchez en este momento en el que está que está minando nuestro Estado de Derecho, desprestigiando a jueces e instituciones. Por eso no apoyo la candidatura de Bal sino la de Adrián y Patricia, siendo todos compañeros. No son nuestros enemigos", ha recalcado.

'Renace tu partido' es la candidatura aupada por la actual presidenta de la formación, Inés Arrimadas, quien, además, la cierra de forma simbólica y también está integrada por Villacís.

La vicealcaldesa ha recordado que en esa en el órgano máximo no figuran ni ella ni Arrimadas, sobre quien ha dicho que ha llevado a cabo un "acto de generosidad enorme" al dar un paso al lado y "renunciar a liderar el partido".

"No pasa nada porque de vez en cuando se cambie la totalidad del equipo directivo. Esta candidatura es liberal, sigue defendiendo lo que ha defendido siempre Cs y no hace cosas extrañas", ha apuntado la coordinadora del partido en Madrid.

Precisamente en esta lista se encuentra el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, quien es actualmente secretario de Organización de la formación.

ARRIMADAS, EL DOBLE DE AVALES

La candidatura de la que forma parte Arrimadas dobla en avales a la lista del vicesecretario general. En concreto, ha logrado un total de 1.367 apoyos, frente a los 679 de su lista rival. Morales, por su parte, cuenta con el respaldo de 142 militantes.

Las dos candidaturas preponderantes tienen previsto realizar actos de campaña, que se extenderá durante siete días, por el territorio nacional, según han trasladado.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Vázquez ha detallado durante la jornada que se "patearán el territorio" y lo harán "con propuestas concretas". Asegurando "estar preparados", ha señalado que su lista tiene la vista puesta en los próximos meses y busca "reconectar con los militantes y reilusionar a los electores".

"Hoy se inicia una campaña ilusionante y trascendental para Ciudadanos", ha señalado Guasp, que ha indicado que durante estos siete días quieren hablar "del modelo de partido" necesario "para impulsar el mejor proyecto para los españoles".

Mientras, la lista de Bal celebra un acto telemático para dar el pistoletazo de salida a la campaña durante la tarde de este lunes, según ha informado en la citada red social.