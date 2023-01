Villacís defiende renovación de Cs "que no puede venir" de Bal, portavoz cuando se cometieron "los errores" más graves

"No me acompleja que Rufián me llame facha por defender la unidad de España o que me llamen roja por defender la gestación subrogada"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Cs Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha defendido que su partido, en pleno proceso de primarias, "necesita un punto de inflexión y una renovación que no puede venir de quiera era portavoz y estaba en la comisión permanente cuando se cometieron los errores más importantes" de la formación, en referencia velada al candidato en el proceso interno Edmundo Bal.

Villacís ha aclarado tras una rueda de prensa desde el Palacio de Cibeles que esos "errores" pasan por la moción de censura en Murcia, el apoyo a la ley del 'Solo sí es sí' o posar en una foto en apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por los ataques sufridos empleando su vida personal pero haciéndolo "junto a Bildu y la CUP".

"Es una foto en la que no me siento representada", ha declarado después de recordar que ella fue clara desde el principio condenando el empleo de la vida personal para atacar a los políticos, algo "inaceptable", aunque eso "no obliga a situarte en una foto con Bildu y la CUP".

"CERO COMPLEJOS AL DEFENDER LAS IDEAS"

Villacís, que apuesta abiertamente por la candidatura liderada por Adrián Vázquez y Patricia Guasp, además ha asegurado que ella se caracteriza "por querer debatir ideas", un mensaje dirigido a Bal después de que afirmara en una entrevista que la vicealcaldesa e Inés Arrimadas "evitan debatir de ideas".

"Edmundo aquí me tiene. Si por algo me caracterizo es por querer debatir ideas y por tener cero complejos al defenderlas", ha replicado a su compañero de partido, después de subrayar que Cs se debe regir por "su autonomía y la sustantividad de su proyecto".

"No me acompleja que (Gabriel) Rufián me llame facha por defender la unidad de España o que me llamen roja por defender la gestación subrogada", ha declarado a los medios, tras mostrar su "orgullo" por acudir a Colón a "defender la unión de España y el Orgullo".

Ella, en todo caso, siempre se mostrará "abierta al debate de ideas" y dentro de unas primarias que ha definido como "elegantes y limpias".