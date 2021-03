Villacís denuncia "barra libre" en Barajas para entrar en Madrid

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este lunes que las pruebas PCR en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se realiza de forma "aleatoria" y que las que se llevan a cabo son "muy reducidas", por lo que convierte a este aeropuerto en una "barra libre" para la entrada de contagios al país.

"No puede ser que no se pueda venir de Cuenca y sí de Francia. Hay que hacer PCR a todo el mundo, que no se hace en Barajas, o prohibir la entrada", ha manifestado en declaraciones en 'Cuatro', recogida por Europa Press.

Por ello considera que Barajas supone una "barra libre, una puerta de entrada" a los contagios". "No tengo problema en que lleguen franceses, pero que vengan con una PCR, porque los controles de ahora son muy reducidos", ha apostillado.

Ha reiterado que cuando se perimetra una región como la madrileña "la gente se sigue moviendo pero no sale hace fuera". "Eso hace que se produzca mucha movilidad interior, y ya contamos con ello", ha aseverado a renglón seguido.

Sobre las fiestas ilegales de este pasado fin de semana en la capital, hasta 353 detectadas por la Policía Municipal, y las concentraciones en la calle, Villacís ha calificado de "espantosas estas imágenes". "Prefiero a la gente en un establecimiento de hostelería antes que en casa porque los establecimientos e pueden inspeccionar", ha concluido.