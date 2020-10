Villacís dice que no contribuirá a "cavar más trincheras" en Madrid y pide dejar atrás la "política bandista"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este lunes que no contribuirá a "cavar más trincheras" en Madrid y ha pedido dejar atrás "la política bandista", después de que anunciara el viernes que su grupo, Ciudadanos, no participará en ninguna votación sobre memoria histórica.

Villacís ha destacado que esto no es "una ruptura" con sus socios de Gobierno (PP), sino que son "partidos diferentes" y tienen "discrepancias sanas" pese a estar "muy unidos", durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Forum.

"Eso no tiene que decir que nos tengamos que llegar mal o tengamos que tener un mal Gobierno", ha afirmado y ha agregado que entre ellos hablan "con mucha libertad" y debaten sobre diferentes asuntos, pese a tener discrepancias en otros temas como el medio ambiente o la zona de bajas emisiones de Madrid.

En este sentido, ha destacado que su proyecto es "de centro" y se ha mostrado en contra de que "los extremos" estén influenciando la política madrileña. La vicealcaldesa ha calificado de "falta de respeto" por los recursos públicos la intención de centrar el debate en cuestiones de memoria histórica.

"Yo no voy a contribuir, no hay marcha atrás. Deberían dar marcha atrás los que están haciendo una política bandista cuando nuestro país no se lo puede permitir", ha apostillado. Además, ha destacado que sin el apoyo de Cs "no va a salir ninguna de las iniciativas" que se planteen.