Villacís no irá en la lista "de ningún otro proyecto político" ni concurrirá con Almeida a las elecciones de 2023

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este miércoles que no irá en la lista "de ningún otro proyecto político" en las elecciones municipales de 2023, a las que tampoco se ve concurriendo en lista única con el actual regidor, José Luis Martínez-Almeida, porque tienen "proyectos distintos".

"No voy a ir en la lista de ningún otro proyecto político. No. No me veo concurriendo a unas elecciones con Almeida. Él es conservador y yo liberal", ha trasladado a la prensa tras la inauguración de la Feria Imex-Madrid.

A continuación ha indicado que ya es "pareja de baile" con Almeida, con quien baila "muy bien" dado que la capital tiene "un Gobierno sensato, que ha entendido que por encima de partidos políticos, lo más importante son los madrileños".

Begoña Villacís ha lanzado que "se equivoca quien piense qué va a ocurrir en dos años en política", y que "lo único que se puede afirmar hoy es que lo único que ha sido constante estos años ha sido el cambio".

Si bien, ha incidido en que España necesita "un proyecto de centro liberal" y "más sensatez, moderación, menos tensiones de las que aburren, porque parece que es siempre la misma sesión de control". "España necesita mucho más que se hable de España", ha apostillado.

Requerida por una plataforma conjunta de centro-derecha, ha señalado que si se hubiera dado en Cataluña, "el constitucionalismo hubiera tenido mejores resultados" y que Ciudadanos "siempre ha sido generoso".

"El panorama político actual y muchos políticos hablan por y para su partido político, no para España. Tenemos que superar ese marco, ese momento, porque España va a atravesar momentos muy difíciles. Es más importante un proyecto de centro liberal", ha señalado a renglón seguido.

Sin embargo, no cree que esta plataforma pueda darse en Madrid. "No, en Madrid, no. Quedan dos años y estaré trabajando en el Ayuntamiento", ha concluido.