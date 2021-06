Villacís pide al Gobierno fórmulas de devolución si actuó "de forma chapucera" y el TC le obliga a anular multas

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este viernes al Gobierno de España que habilite fórmulas y se las envíe a las entidades locales si actuó "de forma chapucera" y el Tribunal Constitucional vota contra la fórmula aplicada para la restricción de derechos fundamentales durante el primer estado de alarma, lo que obligaría a anular las multas que se interpusieron entonces.

"Si el Estado se hace responsable de hacer las cosas de forma chapucera, que habilite recursos a los ayuntamiento para la devolución, con el estrés añadido para la devolución que eso supone a la Administración. El Estado se tiene que hacer responsable si no lo ha hecho ya de forma fundamentada y técnica y ver cómo impacta eso a las entidades locales y comunidades autónomas. Que habilite una fórmula si así procede", ha indicado la vicealcaldesa esta mañana.

Lo hizo en la rueda de prensa posterior a la constitución del Consejo Local de Madrid, al que también asistió el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, quien también preguntado por los periodistas sobre esta cuestión, ha dicho que será el equipo de Gobierno el que tendrá que tomar una decisión al respecto cuando se pronuncie el alto Tribunal, al tiempo que pidió que "no se use todos para confrontar".

"No estamos en esa situación pero esa utilización que se hace de todo para confrontar con el Gobierno no me gusta. Ya sabemos que ella --por Villacís-- sabe hacerlo perfectamente bien en una pandemia tan complicada y difícil y ya sabemos que ella lo hubiera hecho perfectamente", ha apostillado.