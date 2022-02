Villacís pide "más contundencia" en apoyo del pueblo ucraniano y carga contra IU y Podemos: "No pueden seguir"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reclamado este domingo un mayor "esfuerzo y contundencia" para apoyar al pueblo ucraniano tras la invasión de Rusia y ha cargado contra Izquierda Unida y Unidas Podemos por ir contra la OTAN y Europa.

La 'número dos' del Ayuntamiento de la capital ha participado este domingo en una marcha 'Por Ucrania' que ha recorrido las calles de Madrid desde la Plaza de Colón hasta la plaza de Cibeles.

En declaraciones a los medios, ha subrayado que "el mundo está escandalizado" con lo que se está viviendo porque, ha recordado, se trata de la invasión de Rusia a Ucrania y, en este sentido, ha incidido en que la OTAN y la Unión Europea tienen que ser "firmes".

"Tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo", ha subrayado Villacís, para ha planteado la necesidad de medidas como llamar a consultas al embajador de Rusia en España, que debería abandonar el país, o cortar la emisión a medios como 'Rusia Today' por "desinformar".

"Tenemos que ser firmes y contundentes e imitar a otros países como Alemania, que ya envía material militar", ha añadido la vicealcaldesa, quien ha cargado contra Izquierda Unida y Unidas Podemos por su postura contraria a la OTAN. "Tienen una postura totalmente insólita en Europa y es una vergüenza que formen parte de nuestros gobierno", ha justificado.

En este sentido, ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería tomar medidas y no permitir esta imagen de España que hace que nadie la tome en serio. "Debería hacer lo antes posible que omitiesen este tipo de falacias o posturas que desde luego no nos representan como país y no apoyan a los ciudadanos de Ucrania, ha indicado.