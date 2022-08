Villacís pide a Sánchez que "levante el teléfono" porque ni Madrid ni Vigo saben cómo afectará el plan a las navidades

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, ha criticado que la falta de previsión del Gobierno en su plan energético está sumiendo en un desconcierto a las administraciones y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "levante el teléfono" porque ni Madrid ni Vigo tienen "ni idea" de cómo va a afectar esta medida a las próximas navidades.

"Lo que hay es una ruptura total de la comunicación. Se está haciendo política y no están aplicando las políticas. No hay correa de trasmisión y me encantaría que nos sentáramos a hablar y trasladar al Gobierno los problemas detectados y las propuestas", ha subrayado Villacís tras visitar una escuela infantil.

El pasado junio, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un nuevo acuerdo en materia de ahorro y eficiencia energética en los edificios e instalaciones municipales para establecer un conjunto de medidas para reducir el consumo energético y, de forma paralela, disminuir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

"Nosotros aplicamos medidas de verdad. Pero tenemos mucho desconcierto porque hay mucha falta de previsión como el problema de las navidades. Estamos en la absoluta de las oscuridades y no se nos informa de nada. Es imposible gobernar en estas condiciones", ha denunciado.

"Ni en Madrid ni Abel Caballero --alcalde de Vigo-- tenemos ni idea de cómo va a afectar esto a las navidades. No cuesta nada levantar el teléfono. No hay nada previsto. Estamos hartos de llamar a la puertas del Gobierno como ocurre también con el caso de los refugiados. Sánchez debería superar que este gobierno es conservador liberal formado por PP y Cs", ha reseñado.

En cuanto a los refugiados, Villacís ha criticado que el Gobierno no esté atendiendo a los desplazados y esté incumpliendo sus competencias y su deber humanitario de asumir a refugiados una vez transcurridos 15 días desde que son atendidos por el Consistorio.

En relación a la guerra de Ucrania, el centro de acogida temporal de las Caracolas, en Vallecas, atendió a 866 refugiados, de los que 622 pernoctaron en estas instalaciones.