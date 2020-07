Villacís, "preocupada" por los rebrotes insiste en el uso de mascarilla y pide responsabilidad a los jóvenes

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha mostrado este domingo "preocupada" por los rebrotes de coronavirus que están teniendo lugar por lo que ha insistido en que la mascarilla debe ser obligatoria cien por cien y ha pedido "responsabilidad" a los jóvenes.

"Me preocupa mucho, me preocupa muchísimo sobre todo por que la principal edad que se está viendo afectada es entre los 16 y los 44 años", ha trasladado en declaraciones a los medios a la entrada de la eucaristía que organiza el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz con motivo del Día de los Abuelos, en el Palacete de los Duques de Pastrana.

Villacís ha hecho hincapié en que es verdad que se trata de edades "donde la incidencia es menos acusada" pero ha remarcado que deben ser conscientes de que "siendo portadores a lo mejor no mueren pero pueden matar involuntariamente".

Para la vicealcaldesa, hay que tener "mucho más cuidado todos". En este punto, ha apelado a la "responsabilidad" de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, porque, aunque se está en verano y hay muchas ganas "de disfrutar", Madrid se podrá "volver a disfrutar" como se venía haciendo hasta ahora pero "todavía no es el momento".

La edil ha repetido que cree que se debe avanzar en la "obligatoriedad de las mascarillas" porque "todo control es poco". "Lo que no nos podemos volver a permitir es la desgracia que vivimos, a los abuelos que perdimos. No podemos volver a confinar Madrid, de verdad que no podemos así que por favor responsabilidad", ha subrayado.

En cuanto al ocio nocturno, Villacís ha incidido en que siempre han sido, junto a la Comunidad, dos administraciones que escuchan. A su parecer, "el ocio nocturno es el principal interesado en que su sector sea más seguro" y lo que están haciendo es "poner medidas sobre la mesa que son más restrictivas", porque no se tiene más remedio que ir hacia "ese modelo".

La vicealcaldesa ha sostenido que la situación respecto al Covid-19 va cambiando "todos los días" por lo que si la situación se complica pueden tomarse nuevas medidas. "Todos hemos aprendido que según vaya evolucionando vamos a tener que ir cambiando un poco más nuestra vida. Si somos responsables habrá que cambiarla menos", ha concluido.