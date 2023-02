Villacís presenta su candidatura a las primarias de Cs en Madrid y denuncia una campaña "injusta" contra ella

"Si no fuésemos rival no hubiésemos sido noticia durante toda una semana", asegura

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado este lunes su candidatura a las primarias de Ciudadanos en la ciudad de Madrid de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo y ha denunciado una campaña de sus rivales políticos "injusta" contra ella, tal y como ya hicieron, según ha expresado, con el expresidente de Cs, Albert Rivera.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en el Café Comercial en el distrito Centro, Villacís ha asegurado que ha sido una semana "jodida" e "injusta", después de plantear ser una "corriente interna" dentro del PP, algo que la también coordinadora de Cs Madrid ha negado durante el acto de presentación a las primarias de la formación 'naranja'.

DEFIENDE SU GESTIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Villacís, que concurrirá a las primarias contra dos rivales del partido, Alberto Pulido Ruiz y Juan Magín Mallafré, ha defendido la gestión de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y ha dado las gracias a su "familia" del partido político por el apoyo de los últimos días.

También ha pedido a los ciudadanos 80.000 votos que, según ha vaticinado, van a ser los "decisivos" a la hora de gobernar tras las elecciones municipales.

"Si no fuésemos rival no hubiésemos sido noticia durante toda una semana. Hay mucho interés en que dejemos de existir. Ya lo hicieron con Albert, lo han intentado con Inés (Arrimadas) y ahora me ha tocado a mí", ha asegurado Villacís.

En la misma línea, la vicealcaldesa ha asegurado que acabarán siendo un partido mayoritario en Madrid y ha reclamado "resistir esta embestida" para "ser decisivos" en el Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna desde 2019 en coalición con el PP de José Luis Martínez-Almeida.

Además de alentar a los asistentes a que sigan creyendo en lo que ha denominado como "el proyecto liberal", Villacís se ha mostrado "dolida" por las filtraciones que se han producido desde dentro del partido tras la polémica con los 'populares'.