Villacís presume que la retirada de la placa a Largo Caballero siguió el "procedimiento adecuado"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, presume que la retirada de la placa dedicada a Francisco Largo Caballero en la fachada de la vivienda en la que nació siguió el "procedimiento adecuado" y ha señalado como responsable de la retirada a la Junta de Chamberí, presidida por Javier Ramírez (PP).

"Hay un mandato de Pleno y eso es llevado por la Junta de Distrito, que es quien tiene la responsabilidad y la competencia para llevarlo a cabo. Presumo que se ha hecho con el procedimiento adecuado", ha contestado Villacís en rueda de prensa, donde ha anunciado que a partir de hoy votarán 'no' a cualquier iniciativa plenaria relativa a memoria histórica para bloquearla con los diez escaños de la formación 'naranja'.

Villacís no fue informada de la retirada de la placa porque es "una competencia de las Juntas, que hacen millones de cosas todos los días y no tienen que informar, no forma parte del procedimiento legal que tengan que informar, ni al alcalde".

Lo que sí que tiene que pasar por Junta de Gobierno es la modificación de las calles, en virtud de la ordenanza de denominación de vías. Villacís, por otro lado, no ha podido concretar cuándo se retirará la placa a Indalecio Prieto de la calle Carranza, instalada por el gobierno del PP presidido por Ana Botella en 2014. "Está en manos de la Junta de Distrito", ha contestado.

PSOE Y MÁS MADRID LO LLEVARÁN LOS TRIBUNALES

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha anunciado que su grupo llevará a los tribunales la retirada de la placa en la fachada de la vivienda en la residió Francisco Largo Caballero si no cuenta con un acuerdo firme de la Junta de Gobierno o del distrito.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha anunciado que también acudirán a los tribunales, como ha avanzado el PSOE, si se confirma que se ha producido la retirada de la placa a Largo Caballero mediante un procedimiento administrativo "irregular".

"Si quieren acudir a los tribunales no seré yo quien lo critique porque estamos en un Estado de Derecho", ha contestado Villacís.