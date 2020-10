Villacís rechaza que se tomaran decisiones en el Interterritorial "al dictado de nadie" en gobiernos de coalición

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha rechazado que se tomaran decisiones "al dictado de nadie" en el Consejo Interterritorial influidas por posiciones propias de partidos políticos dado que los que se sentaron a la mesa fueron en muchos casos gobiernos de coalición.

Villacís ha sido preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno por el apoyo a las medidas anunciadas ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por parte de Castilla León, presidida por el PP pero con la consejería de Sanidad en manos de Cs.

"No somos gobiernos monocolor. Gobernamos en coalición y llegamos a acuerdos constantemente", ha contestado la vicealcaldesa. "Habrá consejeros de Cs y del PP. Por ejemplo, Enrique Ruiz Escudero (consejero madrileño de Sanidad) promueve unos criterios que yo, desde Cs, entiendo como criterios entendibles", ha puesto como ejemplo.

"Nuestros gobiernos no se han podido seguir por el dictado de nadie porque no está Pablo Casado o Inés Arrimadas haciendo prevalecer su criterio. No son gobiernos al dictado, son gobiernos de coalición al dictado de sus ciudadanos", ha declarado.