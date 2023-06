Villacís recuerda a Bal que él formaba parte de la Dirección que decidió la moción de censura fallida de Murcia

Pide a CS "ser realistas" porque "el centro ahora mismo no tiene espacio": "No es nuestro momento"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid en funciones, Begoña Villacís, ha respondido este lunes al sector de críticos con la decisión de la Ejecutiva 'naranja' de no concurrir a las elecciones del 23J liderado por el diputado Edmundo Bal, recordando le que él fue uno de los que estaba en la Dirección cuando se decidió la moción de censura de Murcia o hacer campaña de las elecciones catalanas con "carteles absurdos".

Así se ha expresado ante los periodistas tras asistir a los Premios del Samur Social en Matadero Madrid, tras conocerse que más de 300 afiliados, simpatizantes y votantes de Ciudadanos han firmado ya un manifiesto presentado el domingo por el sector de críticos con la decisión de la Ejecutiva 'naranja' de no concurrir a las elecciones del 23J, texto en el que censuran esta renuncia y piden "revitalizar" el partido.

Los críticos con la Ejecutiva de CS, encabezados por el diputado Edmundo Bal y el procurador 'naranja' en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, organizaron un encuentro el domingo en Madrid para abordar el futuro de la formación, que concluyó con la presentación del manifiesto como muestra de "no resignación al bipartidismo y a su permanente dependencia de nacionalismos y populismos".

"Si quieren seguir engañándose, pues bueno, me parece fenomenal. Si quieren que vayan ellos, se presenten y les deseo toda la suerte del mundo", ha respondido Begoña Villacís, quien ha recordado que Bal "fue uno de los que estaba en la Dirección cuando se decidió, por ejemplo, la moción de censura de Murcia, o cuando decidieron hacer una campaña de las elecciones catalanas, que fue la primera campaña fallida de Ciudadanos, con carteles absurdos y cosas así", ha señalado.

"Todos nos hemos podido equivocar en algún momento, pero yo creo que lo responsable y lo digno en cualquier momento es ser coherente y ser consciente", ha aseverado a continuación.

EL CENTRO NO TIENE ESPACIO AHORA MISMO

En este punto, ha detallado que su campaña para las elecciones municipales del pasado 28 de mayo la llevó a cabo "con muchísimo esfuerzo, con muchísimo cariño y con mucha fuerza por parte de los afiliados" pero que "hay que saber cuándo retirarse a tiempo y dignamente". "Yo por lo menos, esa es la decisión que he tomado. El señor Igea en el Comité Ejecutivo y también tomó esa decisión", ha aseverado.

"Hemos hecho una campaña muy intensa, no nos hemos ahorrado ningún esfuerzo. Hemos hecho cuatro años de gobierno donde no hemos producido escándalos, hemos gobernado bien y hemos hecho todo lo posible. La mitad de nuestros votantes no votaron en el Ayuntamiento, no votaron en la Comunidad. Es decir, hay mucha gente que no votó nosotros", ha detallado.

Por eso, cree que "a nivel nacional, eso sería mucho más difícil y hay que ser realista", y ha llamado a ser "dignos" porque confía en que "se abra un momento de nuevo en el futuro para un partido de centro liberal que es imprescindible en el país", ha explicado.

"En las últimas elecciones, la gente se fue a votar a echar a (Pedro) Sánchez y da igual a quién presentes en el programa, a quién presentes las ideas que defiendas, da igual porque ahora mismo el país está dividido. Yo creo que en este caso se nos presenta imposible y hay que reconocerlo. El centro ahora mismo no tiene espacio. Esa es una realidad", ha trasladado Villacís.