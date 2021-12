Villacís recuerda que "mentir, ser desleal y no tener palabra" no son "efectos secundarios" de la política

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reconocido que "no daba crédito" a la noticia del adelanto electoral en Castilla y León: "Yo estaba, en esos momentos, escuchando a Paco Igea en una entrevista y no daba crédito a lo que estaba escuchando".

Villacís, que ha visitado este viernes el V Mercado del Producto Navideño de Valladolid junto al candidato de Cs a la presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha recordado que hace un mes coincidió con Alfonso Fernández Mañueco y comentaron "lo bien que funcionaba el Gobierno de Castilla y León".

"Él aseguraba que no iba a convocar elecciones y además lo dijo con una honestidad, en aquel momento, que ahí te das cuenta de hasta qué punto algunas personas pueden ser cínicas políticamente y hasta qué punto otras personas saben tener palabra como como Paco Igea", ha incidido.

En este sentido, ha aseverado que "la política no es así", y que "mentir no es un efecto secundario de ser político": "No lo es porque aquí tenemos delante una persona que es absolutamente leal, absolutamente honesta y de palabra".

"Y cuando vi que esto se lo habían hecho a Paco, que es una de las personas a las que yo más aprecio y más admiro dentro de mi propio partido y que siempre he seguido como un referente pensé que tenía unas ganas de hacer campaña con él Castilla y León", ha agregado, razón por la que esta víspera de año nuevo se ha trasladado a Valladolid para acompañarle en un encuentro con la prensa.

Una campaña que, según ha augurado Villacís, "no va a tener que ver ni con Ciudadanos, ni con el Partido Popular, ni con Vox, ni con Sánchez", sino que "va a tener que ver con que los castellanoleoneses decidan si quieren confiar en gente que tiene palabra o en gente que no la tiene".

Sobre el escenario de prórroga de presupuestos que ahora afrontará la comunidad debido al adelanto electoral, Villacís ha hecho analogía de esta situación en el Ayuntamiento de Madrid: "Porque el escenario de prórroga en una situación como la que tenemos de un Madrid en recuperación es un escenario que tú no quieres si realmente quieres a tu ciudad como yo quiero Madrid y como Paco quiere a Castilla y León".

"Hemos trabajado mucho y hemos conseguido un pacto para sacar los presupuestos adelante y Almeida ha entendido que será lo mejor para Madrid, algo que no ha entenido Mañueco, que ha puesto los intereses del PP o los intereses de Génova o la baja política a los de la Comunidad", ha criticado Villacís, antes de avanzar que estará muy presente en esta campaña.

"Tenemos muchas ganas porque, en el fondo, lo único que estamos pidiendo es justicia y pedimos a todos los ciudadanos que no asuman que la política es así. La política no tiene que ser así; la política se tiene que alimentar de gente honesta, de gente que luche de verdad, de gente que se haya metido a la política por decisión, por convicción de cambiar su comunidad, como ha hecho Paco", ha remarcado.

"Tiene que tener políticos de palabra y no podemos aceptar, porque es intolerable que en nuestro país se va llenando de gente que no tiene palabra, de gente que no piensan en sus vecinos, de gente que no piensa en su comunidad y de gente que está abonada a solo hacer baja política y solo a buscar los propios intereses del partido", ha afirmado, sobre una figura contraria a la que considera que representa Francisco Igea, a quien ha descrito como "la persona más honorable con muchísimas diferencias" y a quien prestará su apoyo como "telonera y lo que haga falta".