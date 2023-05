Villacís reivindica a CS como el único que evitará que el odio decida el futuro de Madrid

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La candidata de CS a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha reivindicado este domingo a su partido como el único que podría evitar que el odio decida el futuro de la Ciudad de Madrid y ha llamado a los "valientes" a acudir a las urnas el próximo 28 de mayo para que no decidan por ellos.

Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, ha sido el barrio madrileño elegido por los 'naranjas' para celebrar el acto central de campaña al ser uno de los bastiones de la formación.

En 2019, el electorado de los barrios del norte de Madrid (Montecarrmelo, Las Tablas y Sanchinarro) y del sureste como El Cañaveral impulsaron la entrada de Begoña Villacís en el Ayuntamiento con once concejales, con lo que logró ser vicealcaldesa tras pactar con José Luis Martínez-Almeida.

Ante militantes y simpatizantes, la líder de CS en Madrid ha apelado al voto de los liberales al ser los más "sensatos, los más tranquilos pero también los más valientes". "Tenemos que ser mucho más activos y tenemos que ser nosotros los que decidamos para que no decidan por nosotros", ha subrayado.

Tras ello, ha cargado contra el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, por sus vídeos "acechando" manteros en el Retiro y contra el de Podemos-IU-AV, Roberto Sotomayor, por la última lona desplegada en el barrio de Salamanca contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al referirse la formación morada a las palabras del expresidente del PP Pablo Casado sobre el hermano de la dirigente popular.

"No es política hacer y descargar una lona señalando a alguien cuando a día de hoy está archivado. Señalar a gente es la política que propone el otro extremo, el odio. El odio no va a ser lo que decida el futuro de Madrid. Y los únicos que podemos evitarlo somos nosotros, los liberales. El odio no va a ser lo que decida el futuro de Madrid", ha reivindicado.

También ha censurado que actualmente "la política esté llena de gentuza" y de gente "guiada por los instintos más bajos y que hacen trampas".

"Hay deslealtad en política. Los ciudadanos cada vez están más asqueados con la clase política. Yo me presento a estas elecciones porque es el momento de ser valientes. Porque ahora mismo lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestra ciudad y el futuro de España y necesitamos esa representación y no el sectarismo, ni el odio", ha reseñado.

Ha recordado la aspirante a alcaldesa matritense que hace cuatro años, en los comicios de 2019, hicieron historia al lograr CS ser decisivo en el Ayuntamiento Madrid y, augura, que "lo van a volver hacer" aunque reconoce que "eso no gusta".

"Yo sé que cuando empezamos la campaña se las prometían muy felices, pero se han tenido que encontrar encuesta tras encuesta con que no, con que somos nosotros los que vamos a decidir el futuro de Madrid", ha apostillado.